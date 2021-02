15 anos sem Carlson Gracie: grande mestre ensina estrangulamento e triângulo no Jiu-Jitsu

Share it

No dia primeiro de fevereiro de 2006, o grande mestre Carlson Gracie nos deixou. Já o seu legado segue eterno, seja no nome de sua academia ou por seus famosos pupilos, que disseminaram o nome da arte suave pelo mundo. Os ensinamentos do grande mestre transcendem gerações, como podemos observar a seguir.

No vídeo abaixo, nós de GRACIEMAG celebramos a memória do grande mestre Carlson Gracie ao resgatar uma de suas aulas nos EUA, quando o querido professor começou a espalhar seu conhecimento para além das terras tupiniquins.

Confira e aprenda com o que há de mais puro no Jiu-Jitsu. Oss!