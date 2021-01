Estude o jogo de Guilherme Mendes na análise do GMI Fabiano Papel

Share it

Em seu canal no Youtube, nosso GMI Fabiano Papel estreou uma nova série chamada “Estudando Jiu-Jitsu”. Com a premissa de analisar lance-a-lance duelos da arte suave, seu primeiro vídeo é voltado para o jogo ofensivo de Guilherme Mendes no Pan de 2012.

Tetracampeão mundial, Guilherme Mendes começou o embate com pressão no giro. O adversário tenta frear a movimentação com a meia-guarda, mas não consegue evitar que Mendes o bote no armlock e o lance todo é destrinchado pelos olhos atentos do nosso professor Fabiano Papel em sua análise.

Confira o lance com a explicação de Fabiano Papel no vídeo abaixo!