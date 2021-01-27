Experience II abre calendário da Copa Prime em 2021; confira os resultados

No último domingo, 24 de janeiro, rolou o Experience II, torneio que valeu pela quarta etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu. Relizado no complexo It’s Esportes e Eventos, em Porto Alegre, o torneio contou com a presença de atletas iniciantes e de alto rendimento nas categorias adulto e master.
A disputa, que foi realizada de acordo com os protocolos de segurança definidos para conter a pandemia do coronavírus, marcou o início da temporada anual da Copa Prime de Jiu-Jitsu. Vale lembrar que houve uma unificação desta fase com a de 2020 devido às complicações impostas pela pabdemia.
O campeonato, que foi marcado pela retomada segura dos atletas a um dos principais eventos da arte suave do estado, teve como destaque o duas vezes Top Ranking na categoria sem kimono Henrique Zamin, que estreou com força total a recente faixa-preta e ganhou todas as lutas por finalização. O atleta fechou o absoluto adulto preta com o colega de equipe Gabriel “Blade” Oliveira, campeão mundial e pan-americano na faixa-marrom em 2019.
A academia Alliance Mario Reis sagrou-se campeã na categoria adulto, seguido pelas academias Drill BJJ School e Gracie Barra, que faturaram o segundo e terceiro lugar respectivamente.
Na categoria master, o destaque novamente foi a Alliance Mario Reis, que mostrou um Jiu-Jitsu de alto nível para faturar o título. A academia Scorpyon Jiu-Jitsu conquistou o segundo lugar e a academia Equipe A o terceiro.
Confira os principais resultados dos absolutos.
Absoluto adulto masculino
Faixa Branca Leve
1º THIAGO SOARES – EQUIPE A
2º MATHEUS PRAXEDES ASSIS COELH – ALLIANCE MARIO REIS
3º LUCAS BICCA DA SILVA – MESTRE JULIO SECCO
3º JOAO VITOR PEREZ – MESTRE JULIO SECCO
Absoluto Adulto Masculino
Faixa Branca Pesado
1º CRISTIANO ALVES DE MATOS – RAMON ROST
2º TAILAN DO NASCIMENTO PRATES – LUCIANO PINTO BJJ
3º EDUARDO STEFANI – MFT LUTAS – MINU FIGHT TEAM
3º DOUGLAS CARBONEL LICHT – ROBSON MAIA JJ
Absoluto Adulto Masculino
Faixa Azul Leve
1º VITHOR BORBA – ALLIANCE MARIO REIS
2º GABRIEL DOS SANTOS NAGERA – ALLIANCE MARIO REIS
3º JHONATAN MENDES – GUETHO JIU-JITSU
3º DENIS SOARES – EQUIPE A
Absoluto Adulto Masculino
Faixa Azul Pesado
1º PAULO BAIAR IGNACIO MATTOS – DRILL BJJ SCHOOL
2º JEFERSON LEONARDO SILVA DE S – ALLIANCE MARIO REIS
3º THAULHO TOMAZ PEREIRA – JANTARA JIU JITSU
3º LUIZ FERNANDO FIGUEIRA – ALLIANCE MARIO REIS
Absoluto Adulto Masculino
Faixa Roxa Leve
1º RAMIRO CAMPOS MEIRELLES ALLIANCE – MARIO REIS
2º JOZYEL REIS BORBA – ATOS
3º FELIPE AUGUSTO GRIEP – CLUBE DE JIU-JITSU
3º ARTHUR WEINERT – CHECKMAT
Absoluto Adulto Masculino
Faixa Roxa Pesado
1º JEFFERSON DA SILVA – DRILL BJJ SCHOOL
2º SANDER RODRIGUES DA SILVA – SUL JIU JITSU
3º JOSE SANTOS – WIGGERS BROTHERS
3º ARTUR SEVERO LOCATELLI – AOF JIU JITSU
Absoluto Adulto Masculino
Faixa Marrom
1º IAGO MARTINS – GUETHO JIU-JITSU
2º GUILHERME VILHALBA – ALLIANCE MARIO REIS
3º ANTONIO EDUARDO DE MOURA – GRACIE BARRA
3º ESTEVAO MAX NOGARA – GFTEAM
Absoluto Adulto Masculino
Faixa Preta
1º GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS – ALLIANCE MARIO REIS
2º HENRIQUE ZAMIN – ALLIANCE MARIO REIS
3º RAFAEL NEGRETTY – MARIO SPERRY JIU JITSU
3º RENE R. FERNANDES – GRACIE BARRA
Absoluto Adulto Feminino
Faixa Branca
1º LARISSA SEVERO STEIN – GARRA TEAM
2º LUANA SOUSA SOARES – ALLIANCE MARIO REIS
3º PAMELA DELLA MARIA PINTO – OVERMATCH BJJ
3º JESSICA EBERTZ – OVERMATCH BJJ
Absoluto Adulto Feminino
Faixa Azul
1º JULIA DIAS – GRACIE BARRA
2º EDUARDA GIORDANI – SCORPYON JIU JITSU
3º MARIA EDUARDA MESQUITA – ALLIANCE MARIO REIS
3º CARMENCITA DE SOUZA – CHECKMAT
Absoluto Adulto Feminino
Faixa Roxa
1º JULIA BERTE MATOS – GFTEAM
2º DIOSANA FRIGO – DRILL BJJ SCHOOL
3º ESTEFANY POZZAN SOARES – WIGGERS BROTHERS
3º LUIZA FERRARI – WIGGERS BROTHERS
Absoluto Adulto Feminino
Faixa Preta
1º MARIA DULCE VON ROSENTHAL – EQUIPE A
Absoluto Master 1 Masculino
Faixa Branca Leve
1º GIDEON DOS SANTOS CAPRIOLLI – JOSER SOUZA BJJ
2º THIAGO RICIERI BARONI – FABIO BORTOLON JIU JITSU
Absoluto Master 1 Masculino
Faixa Branca Pesado
1º JUNIOR RAMOS – TUTE COSTA TEAM
2º MATEUS LOPES DIAS – EQUIPE A
3º THARCIS SOUZA DOS SANTOS – MESTRE JULIO SECCO
3º ROBER IGINO CASARIL – ALLIANCE MARIO REIS
Absoluto Master 1 Masculino
Faixa Azul Pesado
1º FABRICIO MENEZ GONCALVES – ALLIANCE JHONNY LOUREIRO
2º RAFAEL DE ARAUJO BASSO – ALLIANCE MARIO REIS
3º PAULO RICARDO ALTIERI – ALLIANCE MARIO REIS
3º MATHEUS FALABRETTE HAGEMANN – CHECKMAT
Absoluto Master 1 Masculino
Faixa Roxa Pesado
1º BRUNO FONSECA EMANOELLI – BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU
2º LUCAS SALGUEIRO DE MORAES – BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU
3º ANTONIO MEDEIROS DE OLIVEIRA – ALLIANCE MARIO REIS
3º PAULO GUILHERME RODRIGUES SI – SYLVIO BEHRING ASSOCIATION
Absoluto Master 1 Masculino
Faixa Marrom
1º GUILHERME FELLER – EQUIPE A
2º FELIPE DALL AGNOL – ALLIANCE MARIO REIS
3º VALDEMIR DIAS ABREU JUNIOR – SAMURAY JIU JITSU
Absoluto Master 1 Masculino
Faixa Preta
1º RENAN RODRIGUES ALLIANCE MARIO REIS
2º FERNANDO STEPHANI HERZ ALLIANCE MARIO REIS
3º DAWVISON DOS SANTOS COSTA TUTE COSTA TEAM
4º RODRIGO MARTINS GOMES ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU
Absoluto Master 1 Feminino
Faixa Branca
1º FERNANDA MANTELLI – ALLIANCE MARIO REIS
Absoluto Master 1 Feminino
Faixa Azul
1º ANDRESSA DECKER DE OLIVEIRA – GUETHO JIU-JITSU
2º JOSEANE BAGGIO – ALLIANCE MARIO REIS
3º DAIANE FARSEN DE OLIVEIRA – CHECKMAT
3º MAIARA PAULON TEIXEIRA – EQUIPE A
Absoluto Master 1 Feminino
Faixa Roxa
1º CRISCIELE FERREIRA DOS SANTO – SYLVIO BEHRING ASSOCIATION
2º MICHELLE LOPES GUARDIOLA – BARDEN BJJ
Absoluto Master 2 Masculino
Faixa Branca
1º FERNANDO CARVALHO DE ARAUJO – SCORPYON JIU JITSU
2º RODRIGO DUARTE DA SILVA – SCORPYON JIU JITSU
3º RAFAEL BRUM ANCINA – WESTE BORDER
3º MOISES PAULO HOCHMANN – GRACIE BARRA
Absoluto Master 2 Masculino
Faixa Azul
1º AGNALDO LUIZ SILVA DA SILVA – ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU
2º ADRIANO FRACASSO – ALLIANCE JHONNY LOUREIRO
3º PATRICK GOMES DE MEDEIROS – TOP BROTHER
3º JEFERSON NASCIMENTO SILVA – DRILL BJJ SCHOOL
Absoluto Master 2 Masculino
Faixa Roxa
1º RAFAEL RHODEN LUCIANO – PINTO BJJ
2° FLAVIO LUZ DE VASCONCELLOS – TOP BROTHER
3º EDUARDO SOUZA – ALLIANCE MARIO REIS
Absoluto Master 2 Masculino
Faixa Marrom
1º DANIEL SANTOS CAMARGO – BARDEN BJJ
2º ROBERTO JOSUE LOPES DA LUZ – EQUIPE A
3º EDUARDO RAUPP – SAMURAI SCS
3º PEDRO CARVALHO DA SILVA – SYLVIO BEHRING ASSOCIATION
Absoluto Master 2 Masculino
Faixa Preta
1º FELIPE NICOLODI – ALLIANCE MARIO REIS
2º DIEGO DA CONCEICAO – DRILL BJJ SCHOOL
3º IURI CILENTI – IURI TEAM JIU JITSU
3º JOEL ELMO FASSBINDER – MARIO SPERRY JIU JITSU
Absoluto Master 2+3 Feminino
Faixa Branca
1º RENILDA MACEDO DE BITENCOURT – DRILL BJJ SCHOOL
2º CLAUDETE SANTOS DA SILVA – CHECKMAT
Absoluto Master 2+3 Feminino
Faixa Azul
1º BETHANIA SOFIA DA ROSA ACOST – UNION JIU JITSU CT
2º ANGELA ELISIA DA SILVA – LUCIANO PINTO BJJ
Absoluto Master 3 Masculino
Faixa Branca
1º MAXIMILIANO PORCIUNCULA LARA – GUETHO JIU-JITSU
2º JEFERSON LEAL NUNES – SUL JIU JITSU
3º PAULO VILA DO PRADO AMARAL – ALLIANCE MARIO REIS
Absoluto Master 3 Masculino
Faixa Azul
1º SAMUEL SILVESTRIN – MOHAMAD JEHAD JIU JITSU CLUB
2º ROBERTO CEPEDA ALZAIBAR – IURI TEAM JIU JITSU
Absoluto Master 3 Masculino
Faixa Roxa
1º LUCIANO CRUZ DE SOUZA – ALLIANCE MARIO REIS
2º MATEUS CUNHA DE OLIVEIRA – MESTRE JULIO SECCO
3º EDSON BUHLER – EQUIPE A
Absoluto Master 3 Masculino
Faixa Marrom
1º RENATO SEVERINO WERLANG – SCORPYON JIU JITSU
2º PAULO BARRETO – SCORPYON JIU JITSU
3º ALEX GONCALVES GOULART – PSICO FIGHT TEAM
Absoluto Master 3 Masculino
Faixa Preta
1º LUCIANO PINTO DA SILVA LUCIANO PINTO BJJ
2º TIAGO PEREIRA NEVES RILION GRACIE
3º ANDERSON OLIVEIRA DE QUADROS SCORPYON JIU JITSU
Absoluto Master 4+5+6 Masculino
Faixa Azul
1º CESAR ADRIANO RIBEIRO DA SIL – SANTO FORTE
2º IBER AUGUSTO LESINA GIORDANO – LUCIANO PINTO BJJ
Absoluto Master 4+5+6 Masculino
Faixa Roxa
1º JOSE ALEXANDRE SOUZA DE BRIT – BRAZUKA JIU JITSU
2º ALEX SANDRO NUNES FLORENTINO – PULGA BJJ
3º CRISTIANO MIGUEL RAMOS DOS S – CHECKMAT
3º ADRIANO DELLA PACE SANTOS – CHECKMAT
Absoluto Master 4+5+6 Masculino
Faixa Marrom + Preta
1º ADILSON RODRIGUES – EQUIPE A
2º ALEX LUIZ DOS ANJOS SANTOS – ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU
3º MARCELO GABRIEL PIBERNAT GHE – DRILL BJJ SCHOOL
3º ALEX LINCK – BALDINI BJJ