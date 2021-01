Experience II abre calendário da Copa Prime em 2021; confira os resultados

Share it

No último domingo, 24 de janeiro, rolou o Experience II, torneio que valeu pela quarta etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu. Relizado no complexo It’s Esportes e Eventos, em Porto Alegre, o torneio contou com a presença de atletas iniciantes e de alto rendimento nas categorias adulto e master.

A disputa, que foi realizada de acordo com os protocolos de segurança definidos para conter a pandemia do coronavírus, marcou o início da temporada anual da Copa Prime de Jiu-Jitsu. Vale lembrar que houve uma unificação desta fase com a de 2020 devido às complicações impostas pela pabdemia.

O campeonato, que foi marcado pela retomada segura dos atletas a um dos principais eventos da arte suave do estado, teve como destaque o duas vezes Top Ranking na categoria sem kimono Henrique Zamin, que estreou com força total a recente faixa-preta e ganhou todas as lutas por finalização. O atleta fechou o absoluto adulto preta com o colega de equipe Gabriel “Blade” Oliveira, campeão mundial e pan-americano na faixa-marrom em 2019.

A academia Alliance Mario Reis sagrou-se campeã na categoria adulto, seguido pelas academias Drill BJJ School e Gracie Barra, que faturaram o segundo e terceiro lugar respectivamente.

Na categoria master, o destaque novamente foi a Alliance Mario Reis, que mostrou um Jiu-Jitsu de alto nível para faturar o título. A academia Scorpyon Jiu-Jitsu conquistou o segundo lugar e a academia Equipe A o terceiro.

Confira os principais resultados dos absolutos.

Absoluto adulto masculino

Faixa Branca Leve

1º THIAGO SOARES – EQUIPE A

2º MATHEUS PRAXEDES ASSIS COELH – ALLIANCE MARIO REIS

3º LUCAS BICCA DA SILVA – MESTRE JULIO SECCO

3º JOAO VITOR PEREZ – MESTRE JULIO SECCO

Absoluto Adulto Masculino

Faixa Branca Pesado

1º CRISTIANO ALVES DE MATOS – RAMON ROST

2º TAILAN DO NASCIMENTO PRATES – LUCIANO PINTO BJJ

3º EDUARDO STEFANI – MFT LUTAS – MINU FIGHT TEAM

3º DOUGLAS CARBONEL LICHT – ROBSON MAIA JJ

Absoluto Adulto Masculino

Faixa Azul Leve

1º VITHOR BORBA – ALLIANCE MARIO REIS

2º GABRIEL DOS SANTOS NAGERA – ALLIANCE MARIO REIS

3º JHONATAN MENDES – GUETHO JIU-JITSU

3º DENIS SOARES – EQUIPE A

Absoluto Adulto Masculino

Faixa Azul Pesado

1º PAULO BAIAR IGNACIO MATTOS – DRILL BJJ SCHOOL

2º JEFERSON LEONARDO SILVA DE S – ALLIANCE MARIO REIS

3º THAULHO TOMAZ PEREIRA – JANTARA JIU JITSU

3º LUIZ FERNANDO FIGUEIRA – ALLIANCE MARIO REIS

Absoluto Adulto Masculino

Faixa Roxa Leve

1º RAMIRO CAMPOS MEIRELLES ALLIANCE – MARIO REIS

2º JOZYEL REIS BORBA – ATOS

3º FELIPE AUGUSTO GRIEP – CLUBE DE JIU-JITSU

3º ARTHUR WEINERT – CHECKMAT

Absoluto Adulto Masculino

Faixa Roxa Pesado

1º JEFFERSON DA SILVA – DRILL BJJ SCHOOL

2º SANDER RODRIGUES DA SILVA – SUL JIU JITSU

3º JOSE SANTOS – WIGGERS BROTHERS

3º ARTUR SEVERO LOCATELLI – AOF JIU JITSU

Absoluto Adulto Masculino

Faixa Marrom

1º IAGO MARTINS – GUETHO JIU-JITSU

2º GUILHERME VILHALBA – ALLIANCE MARIO REIS

3º ANTONIO EDUARDO DE MOURA – GRACIE BARRA

3º ESTEVAO MAX NOGARA – GFTEAM

Absoluto Adulto Masculino

Faixa Preta

1º GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS – ALLIANCE MARIO REIS

2º HENRIQUE ZAMIN – ALLIANCE MARIO REIS

3º RAFAEL NEGRETTY – MARIO SPERRY JIU JITSU

3º RENE R. FERNANDES – GRACIE BARRA

Absoluto Adulto Feminino

Faixa Branca

1º LARISSA SEVERO STEIN – GARRA TEAM

2º LUANA SOUSA SOARES – ALLIANCE MARIO REIS

3º PAMELA DELLA MARIA PINTO – OVERMATCH BJJ

3º JESSICA EBERTZ – OVERMATCH BJJ

Absoluto Adulto Feminino

Faixa Azul

1º JULIA DIAS – GRACIE BARRA

2º EDUARDA GIORDANI – SCORPYON JIU JITSU

3º MARIA EDUARDA MESQUITA – ALLIANCE MARIO REIS

3º CARMENCITA DE SOUZA – CHECKMAT

Absoluto Adulto Feminino

Faixa Roxa

1º JULIA BERTE MATOS – GFTEAM

2º DIOSANA FRIGO – DRILL BJJ SCHOOL

3º ESTEFANY POZZAN SOARES – WIGGERS BROTHERS

3º LUIZA FERRARI – WIGGERS BROTHERS

Absoluto Adulto Feminino

Faixa Preta

1º MARIA DULCE VON ROSENTHAL – EQUIPE A

Absoluto Master 1 Masculino

Faixa Branca Leve

1º GIDEON DOS SANTOS CAPRIOLLI – JOSER SOUZA BJJ

2º THIAGO RICIERI BARONI – FABIO BORTOLON JIU JITSU

Absoluto Master 1 Masculino

Faixa Branca Pesado

1º JUNIOR RAMOS – TUTE COSTA TEAM

2º MATEUS LOPES DIAS – EQUIPE A

3º THARCIS SOUZA DOS SANTOS – MESTRE JULIO SECCO

3º ROBER IGINO CASARIL – ALLIANCE MARIO REIS

Absoluto Master 1 Masculino

Faixa Azul Pesado

1º FABRICIO MENEZ GONCALVES – ALLIANCE JHONNY LOUREIRO

2º RAFAEL DE ARAUJO BASSO – ALLIANCE MARIO REIS

3º PAULO RICARDO ALTIERI – ALLIANCE MARIO REIS

3º MATHEUS FALABRETTE HAGEMANN – CHECKMAT

Absoluto Master 1 Masculino

Faixa Roxa Pesado

1º BRUNO FONSECA EMANOELLI – BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU

2º LUCAS SALGUEIRO DE MORAES – BRIGADEIRO BRAZILIAN JIU-JITSU

3º ANTONIO MEDEIROS DE OLIVEIRA – ALLIANCE MARIO REIS

3º PAULO GUILHERME RODRIGUES SI – SYLVIO BEHRING ASSOCIATION

Absoluto Master 1 Masculino

Faixa Marrom

1º GUILHERME FELLER – EQUIPE A

2º FELIPE DALL AGNOL – ALLIANCE MARIO REIS

3º VALDEMIR DIAS ABREU JUNIOR – SAMURAY JIU JITSU

Absoluto Master 1 Masculino

Faixa Preta

1º RENAN RODRIGUES ALLIANCE MARIO REIS

2º FERNANDO STEPHANI HERZ ALLIANCE MARIO REIS

3º DAWVISON DOS SANTOS COSTA TUTE COSTA TEAM

4º RODRIGO MARTINS GOMES ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU

Absoluto Master 1 Feminino

Faixa Branca

1º FERNANDA MANTELLI – ALLIANCE MARIO REIS

Absoluto Master 1 Feminino

Faixa Azul

1º ANDRESSA DECKER DE OLIVEIRA – GUETHO JIU-JITSU

2º JOSEANE BAGGIO – ALLIANCE MARIO REIS

3º DAIANE FARSEN DE OLIVEIRA – CHECKMAT

3º MAIARA PAULON TEIXEIRA – EQUIPE A

Absoluto Master 1 Feminino

Faixa Roxa

1º CRISCIELE FERREIRA DOS SANTO – SYLVIO BEHRING ASSOCIATION

2º MICHELLE LOPES GUARDIOLA – BARDEN BJJ

Absoluto Master 2 Masculino

Faixa Branca

1º FERNANDO CARVALHO DE ARAUJO – SCORPYON JIU JITSU

2º RODRIGO DUARTE DA SILVA – SCORPYON JIU JITSU

3º RAFAEL BRUM ANCINA – WESTE BORDER

3º MOISES PAULO HOCHMANN – GRACIE BARRA

Absoluto Master 2 Masculino

Faixa Azul

1º AGNALDO LUIZ SILVA DA SILVA – ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU

2º ADRIANO FRACASSO – ALLIANCE JHONNY LOUREIRO

3º PATRICK GOMES DE MEDEIROS – TOP BROTHER

3º JEFERSON NASCIMENTO SILVA – DRILL BJJ SCHOOL

Absoluto Master 2 Masculino

Faixa Roxa

1º RAFAEL RHODEN LUCIANO – PINTO BJJ

2° FLAVIO LUZ DE VASCONCELLOS – TOP BROTHER

3º EDUARDO SOUZA – ALLIANCE MARIO REIS

Absoluto Master 2 Masculino

Faixa Marrom

1º DANIEL SANTOS CAMARGO – BARDEN BJJ

2º ROBERTO JOSUE LOPES DA LUZ – EQUIPE A

3º EDUARDO RAUPP – SAMURAI SCS

3º PEDRO CARVALHO DA SILVA – SYLVIO BEHRING ASSOCIATION

Absoluto Master 2 Masculino

Faixa Preta

1º FELIPE NICOLODI – ALLIANCE MARIO REIS

2º DIEGO DA CONCEICAO – DRILL BJJ SCHOOL

3º IURI CILENTI – IURI TEAM JIU JITSU

3º JOEL ELMO FASSBINDER – MARIO SPERRY JIU JITSU

Absoluto Master 2+3 Feminino

Faixa Branca

1º RENILDA MACEDO DE BITENCOURT – DRILL BJJ SCHOOL

2º CLAUDETE SANTOS DA SILVA – CHECKMAT

Absoluto Master 2+3 Feminino

Faixa Azul

1º BETHANIA SOFIA DA ROSA ACOST – UNION JIU JITSU CT

2º ANGELA ELISIA DA SILVA – LUCIANO PINTO BJJ

Absoluto Master 3 Masculino

Faixa Branca

1º MAXIMILIANO PORCIUNCULA LARA – GUETHO JIU-JITSU

2º JEFERSON LEAL NUNES – SUL JIU JITSU

3º PAULO VILA DO PRADO AMARAL – ALLIANCE MARIO REIS

Absoluto Master 3 Masculino

Faixa Azul

1º SAMUEL SILVESTRIN – MOHAMAD JEHAD JIU JITSU CLUB

2º ROBERTO CEPEDA ALZAIBAR – IURI TEAM JIU JITSU

Absoluto Master 3 Masculino

Faixa Roxa

1º LUCIANO CRUZ DE SOUZA – ALLIANCE MARIO REIS

2º MATEUS CUNHA DE OLIVEIRA – MESTRE JULIO SECCO

3º EDSON BUHLER – EQUIPE A

Absoluto Master 3 Masculino

Faixa Marrom

1º RENATO SEVERINO WERLANG – SCORPYON JIU JITSU

2º PAULO BARRETO – SCORPYON JIU JITSU

3º ALEX GONCALVES GOULART – PSICO FIGHT TEAM

Absoluto Master 3 Masculino

Faixa Preta

1º LUCIANO PINTO DA SILVA LUCIANO PINTO BJJ

2º TIAGO PEREIRA NEVES RILION GRACIE

3º ANDERSON OLIVEIRA DE QUADROS SCORPYON JIU JITSU

Absoluto Master 4+5+6 Masculino

Faixa Azul

1º CESAR ADRIANO RIBEIRO DA SIL – SANTO FORTE

2º IBER AUGUSTO LESINA GIORDANO – LUCIANO PINTO BJJ

Absoluto Master 4+5+6 Masculino

Faixa Roxa

1º JOSE ALEXANDRE SOUZA DE BRIT – BRAZUKA JIU JITSU

2º ALEX SANDRO NUNES FLORENTINO – PULGA BJJ

3º CRISTIANO MIGUEL RAMOS DOS S – CHECKMAT

3º ADRIANO DELLA PACE SANTOS – CHECKMAT

Absoluto Master 4+5+6 Masculino

Faixa Marrom + Preta

1º ADILSON RODRIGUES – EQUIPE A

2º ALEX LUIZ DOS ANJOS SANTOS – ALEX TCHAKA E MICHEL MAIA BRAZILIAN JIU-JITSU

3º MARCELO GABRIEL PIBERNAT GHE – DRILL BJJ SCHOOL

3º ALEX LINCK – BALDINI BJJ