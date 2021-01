Yuri Simões assume vaga de Aly no GP do BJJ Stars

Share it

Às vésperas da quinta edição do BJJ Stars, o evento anunciou uma mudança em seu elenco de atletas. Mahamed Aly, que participaria do GP de pesos pesados, contraiu o coronavírus e está fora da disputa. Em seu lugar, a organização definiu o ingresso de Yuri Simões na corrida pela premiação de 100 mil reais.

Yuri Simões, bicampeão do ADCC e campeão mundial sem kimono, volta a vestir o paletó de algodão para se jogar na disputa. Com estreia recente no MMA, Yuri traz novas surpresas para seu jogo no Jiu-Jitsu e pode embolar ainda mais a disputa do GP, que já conta com feras como Felipe Preguiça, Erberth Santos, Nicholas Meregali, Lucas Hulk, Luiz Panza, Gutemberg Pereira e Erich Muniz.

A quinta edição do BJJ Stars rola no dia 6 de fevereiro, em São Paulo. O torneio não contará com a presença do público devido ao cenário pandêmico, mas estará disponível através de pay-per-view no www.bjjstars.tv. Além do GP, o evento conta também com lutas casadas com e sem kimono. Confira abaixo o card e adquira já o seu ppv:

BJJStars V

São Paulo – SP

6 de fevereiro de 2021

GP Heavyweight

Felipe Preguiça

Erberth Santos

Yuri Simões

Nicholas Meregali

Lucas Hulk

Luiz Panza

Gutemberg Pereira

Erich Muniz

Lutas Casadas

Kimono

Gustavo Batista x Leandro Lo

Leon Amancio x Mario Reis

Sem Kimono

Roberto Jimenez x Isaque Bahiense

Thamara Ferreira x Bia Mesquita

Miltinho Vieira x Gabriel Rollo

Vitor Terra x Percio Broca