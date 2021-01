BJJBet coloca 48 atletas no páreo rumo ao GP Selection, com patrocínio e vaga no próximo card

Share it

Foram mais de 620 mil comentários com votos computados em duas postagens no Instagram do BJJBet e a primeira fase de escolha dos atletas para o GP Selection foi um sucesso. A segunda fase será no site BJJBet.com e irá definir os atletas que irão participar do torneio de faixas coloridas, no qual apenas um homem e uma mulher receberão o patrocínio da organização e a vaga no evento principal, em março.

William Carmona Maya, um dos sócios do evento, falou com a GRACIEMAG sobre o saldo mais que positivo da primeira fase do Selection e como ficam os planos do evento com a força da nova geração, que na segunda fase já recebeu quase 150 mil votos em menos de 24 horas:

“Foi sensacional e inesperado”, disse William. “Atingimos mais de 90 mil contas que não seguiam o BJJBet. Foi surpreendente a quantidade de comentários e a força das mulheres, em especial. O post feminino teve 320 mil comentários enquanto o post masculino teve 301 mil comentários. Isso fez a gente aumentar a quantidade de atletas que iriam pra votação na segunda fase no site, que começou ontem. Inicialmente seriam 12 no masculino e 12 no feminino na votação, mas em razão do sucesso aumentamos para 24 por categoria. A contagem começou no domingo e já tem um número de votos absurdo, no geral. Isso está mostrando que a galera não perdeu o empenho.”

Ainda sobre os planos do evento, William explicou a intenção de apostar nas jovens promessas do Jiu-Jitsu, que devem trabalhar todas as valências de sua exposição no esporte.

“Nosso objetivo é mostrar aos atletas mais jovens e deixar chegar nas faixas-pretas este recado que, para um evento de lutas casadas, não basta se destacar nos treinos e campeonatos, você tem que saber trabalhar o seu marketing e poder de venda. Nessa reta final veremos o poder de cada um dos finalistas no site. Dentro dos 24 nomes nós conseguimos fazer um mix, tanto de atletas que tem títulos e que são conhecidos quanto de atletas que ainda não são conhecidos mas tiveram uma votação muito expressiva no site, muito expressiva mesmo. Com um alcance tão grande, seria impossível satisfazer todo mundo que participou, mas a gente conseguiu analisar de forma criteriosa os votos e os currículos para ter um resultado final.”

Vale lembrar que a votação segue no site BJJBet.com até o dia 28 de janeiro, data em que os oito atletas do masculino e oito do feminino serão anunciados e inseridos no GP Selection para definir os campeões que irão enfrentar Mica Galvão e Duda Tozoni no evento principal do BJJBet. Então não perca tempo! Confira na lista abaixo os selecionados da primeira fase, acesse o site e vote nos seus favoritos!

Masculino

Luciano S. – Gracie Barra

Paulo M. – Gracie Barra

Vitor Peres – Gracie Barra

Deyvson – Rilion Gracie

Leonardo C. – Ryan Gracie Team

Léo Ferreira – Alliance

Noturno – Alliance

Robson F. – Alliance

Lucas P. – Checkmat

Victor F. – Checkmat

Leonardo N. – Zenith

Pedro Filho – Zenith

Diego C. – Infight

Matheus C. – Brotherhood

Caio BB – Felipe Team

Gabriel C. – Sixblades

Lukas S. – B9

Matheus M. – Athlete’s House

Rafael S. – Athos

Rui – Dream art

Thiago O. – G13

Vinicius L. – KZN

Vitor B. – Kimura

Wallison O. – Guigo JJ

Feminino

Maynne F. – Gracie Barra

Alanna N. – GF Team

Jamile L. – GF Team

Julia Alves – GF Team

Maria C.J. – GF Team

Maria E.C. – GF Team

Amit Elor – Dream Art

Larissa – Dream Art

Alanis B.D. – Guigo JJ

Letícia W. – Guigo JJ

Isa – Almeida JJ

Maria Luiza – Almeida JJ

Amanda H. – Alliance

Maria Claudia – Infight

Sabrina G. – Checkmat

Jaine F. – FEUBJJ

Layza – Equipe SM

Maca V. – B9

Nicolly F. – Guerreiros Team

Stephanye R. – Atos

Thalyta S.L.S. – Vision BJJ

Vitoria A. – Double Five

Vitoria Cabral – Castro Team

Welma M. – CEI JIU JITSU