5 dicas de Rafael Lang para voltar bem de uma contusão

Após se recuperar de um grave acidente de moto em 2013, o professor Rafael Lang, da Octagon MMA, pôde escrever sua própria história de superação, na vida e no Jiu-Jitsu.

Mesmo com a recuperação em quadro delicado, o atleta não se deixou abalar, dedicou-se em dobro o trouxe títulos nesse meio tempo, inclusive ao subir no pódio duas vezes no Pan de Jiu-Jitsu 2020.

Para isto, o faixa-preta seguiu um treinamento rigoroso e nos enviou as cinco dicas que o guiaram através do momento mais difícil de sua carreira. Confira nas linhas abaixo!

1. Aceitar que seus planos vão ter que mudar, reajustar seus objetivos será preciso.

2. Disciplina. Levar tão a sério sua recuperação quanto o seu treinamento para suas lutas.



3. Se cercar das pessoas certas, pessoas competentes que vão te auxiliar na sua recuperação, pessoas positivas e que torcem por você.



4. Invista em você, lembre que seu corpo e sua mente são as principais ferramentas para o seu sucesso.



5. Respeitar o tempo certo pra seu retorno, mas sempre se manter o mais ativo possível, sempre da pra fazer algo , ficar parado e a pior decisão.