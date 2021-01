Líder do ranking sem kimono, Kauê Cavassani ensina chave de perna e mira no mundial Nogi da CBJJE

Share it

Nosso professor GMI Kaue Cavassani, líder da Checkmat Cavassani em Monte Sião, Minas Gerais, mostrou que seus conhecimentos competitivos vão além das raspagens e finalizações de kimono. Nas disputas sem pano, Kaue brilhou na última temporada da CBJJE e reina absoluto como primeiro do ranking.

A primeira colocação no ranking sem kimono na divisão de peso-pena master 1 e 2, veio após conquistas nos tatames, que incluíram um ouro no último Mundial Nogi da CBJJE. Vale lembrar que a organização, liderada pelo mestre Moises Muradi, irá realizar sua edição 2021 do Mundial Nogi no próximo mês de fevereiro, nos dias 5, 6 e 7, em Campinas. As inscrições estão abertas, clicando aqui! O professor Kauê já garantiu sua presença, então se você quiser desafiar o atual campeão e lider do ranking, inscreva-se já!

Confira no vídeo abaixo como Kauê ataca nas pernas e treine suas técnicas híbridas com e sem kimono!