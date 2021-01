GMI: Odair Jesus recebe Edison Leandro da Silva para seminário em Itu

Share it

No último domingo, dia 17 de janeiro, o projeto social Associação Família Jesus de Jiu-Jitsu, comandado pelo nosso GMI Odair Jesus, recebeu o mestre Edison Leandro da Silva, para um produtivo seminário em Itu.

Durante as horas de estudo, contempladas pelos alunos do projeto e professores presentes, Edison compartilhou técnicas e estratégias refinadas e ofereceu dicas sobre a aplicação do Jiu-Jitsu na defesa pessoal. O mestre, que é também presidente da EBJJA e tem experiência na realização de seminários na Europa e Estados Unidos, finalizou sua participação no evento ao compartilhar seus conhecimentos sobre a rica história do Jiu-Jitsu com os presentes, além de parabenizar o mestre Nonato Machado pelo trabalho com o Jiu-Jitsu em Itu.

Foi firmada também uma parceria entre a ONG Associação Família Jesus de Jiu-Jitsu e a EBJJA Kuroiwa-dojo, que tem sua sede no Pilar do Sul-SP. A união, que é realizada sob a supervisão do mestre Edison e de Toshio Kuroiwa, promete grandes benefícios e novas experiências e ensinamentos para os alunos do projeto social.

Confira no vídeo abaixo um pouco da técnica de Edison Silva. Oss!