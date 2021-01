Share it

O mestre Leão Teixeira firmou uma parceria com a rede de academias Bodytech para o lançamento de uma parceira entre a sua tradicional Escola de Jiu-Jitsu.

O projeto se iniciou no dia 18 de janeiro e já está disponível em alguns bairros da zona sul carioca e Barra da Tijuca. Vale lembrar que o contrato inclui a implementação da arte suave em todas as academias da Bodytech em território nacional.

Em papo com GRACIEMAG, Leão conta que a academia havia feito contato anteriormente para dar início ao projeto, mas que o cenário pandêmico interrompeu as conversas. Agora, resta aguardar o impacto positivo que a união causará no cenário do Jiu-Jitsu. “Quanto mais pessoas ensinando e desenvolvendo o Jiu-Jitsu, melhor pra todo mundo. O Jiu-Jitsu vai crescer cada vez mais” afirmou.

Além das unidades da zona sul, Leão ressaltou também que o curso de professores já está disponível on-line e prevê grande demanda para instrutores devido a forte presença da Bodytech em todo Brasil.

