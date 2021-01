Veterano do UFC, Paul Varelans morre aos 51 anos por complicações do coronavírus

Share it

Atleta de MMA e um dos pioneiros do esporte, atuando no UFC desde sua 6ª edição, o veterano Paul Varelans morreu no último sábado, dia 16 de janeiro, após 28 de luta contra os sintomas do covid-19. Paul tinha 51 anos.

Paul estava internado num hospital em Atlanta, e com o avanço da doença foi colocado em coma induzido para intensificar o tratamento, mas as manobras não foram suficientes para sua recuperação.

Conhecido como “Urso Polar”, Paul teve lutas histórias no octógono, enfrentando nomes como Carlão Barreto, Mark Kerr, Tank Abbott, Kimo Leopoldo e Joe Moreira, além de protagonizar ao lado de Marco Ruas a histórica final do GP do UFC 7, no qual venceu duas lutas e acabou derrotado pelos chutes do brasileiro, campeão da noite.