Perca o medo de agressões, com as aulas na GB Santo Amaro

Como estão suas técnicas de defesa pessoal, sagaz leitor? Para nossos amigos da Gracie Barra Santo Amaro, academia capitaneada pelo GMI Léo Cunha, os movimentos de resposta para situação real de combate precisam estar sempre em dia.

Para deixar claro que o Jiu-Jitsu pode ser facilmente utilizado numa situação de defesa, os professores da GB Santo Amaro nos enviaram o vídeo abaixo, com técnicas que você, praticante da arte suave, vai reconhecer com clareza. Desde os movimentos para encurtar a distância do oponente até as quedas clássicas de qualquer treino são ferramentas para sair ileso de uma agressão ou ataque real.

Confira no vídeo abaixo e pratique a defesa pessoal na sua academia. Oss!

