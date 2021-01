BJJBet Selection passa dos 300mil comentários no Instagram; saiba como entrar na disputa

Share it

Que maneiro! Nossos parceiros do BJJBet já receberam mais de 300 mil comentários nas postagens sobre o GP Selection.

Trata-se de uma baita oportunidade para atletas (tanto da divisão masculina como também da feminina) receberem um patrocínio de 2 mil reais por mês ao longo de um ano, e ainda garantirem vaga na próxima edição do seu evento principal, agendado para o mês de março.

“Doze mulheres, Doze homens, condições iguais e recompensa igual, já que tanto o campeão quanto a campeã do GP, além do patrocínio, terão vaga no próximo grande card do BJJBet”, disse William Carmona Maya, organizador do evento, em papo sobre o Selection.

Ainda dá tempo de colocar o seu nome entre os favoritos. Confira nas imagens abaixo as postagens oficiais do BJJBet para os GPs feminino e masculino, chame sua torcida e entre nesta disputa!