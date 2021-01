Denilson Pimenta mantém hegemonia no Mundial Master: “O segredo é cuidar do corpo”

Share it

Aos 40 anos de idade, o craque Denilson Pimenta segue enfileirando adversários e acumulando títulos, como ocorreu no Mundial Master, encerrado em dezembro de 2020, na Flórida, onde o faixa-preta da GFTeam conquistou seu sexto título no torneio organizado pela IBJJF.

Pela disputa de ouro no peso-pena, Pimenta precisou traçar uma estratégia diferente para vencer Diego Saraiva (Nova União), adversário com quem já havia feito quatro finais em anos anteriores. Acostumado a começar a luta com uma queda, ele preferiu arriscar uma raspagem que deu certo, logo nos primeiros minutos de luta, como ele mesmo relembra, a seguir:

“O Diego é um competidor muito bom, eu já fui para quatro finais de campeonato com ele. Ele conhece bem meu jogo e é um bom estrategista, portanto, tenho sempre que mudar meu jogo em todas as finais para que eu possa surpreendê-lo. Dessa vez, eu puxei para guarda, trabalhei minhas raspagens e consegui os dois pontos. Foi assim que venci mais uma final”, explica Pimenta, praticante de Jiu-Jitsu desde 1991.

Dono de seis títulos no Mundial Master, três no master 1 e três no master 2, Pimenta detalha o que fez para o seu Jiu-Jitsu evoluir nos últimos três anos e como reduziu o número de lesões para poder competir melhor.

“Nesse último ano, a minha rotina de treino mudou bastante e acredito que foi para melhor, já que agora estou me cuidando em um ritmo menos exaustivo. Antes, eu treinava só para competir e isso me trazia lesões. Agora, como estou dando aulas, tenho focado mais na técnica e na coordenação motora. Foi por essa questão de treinar com mais atenção nas técnicas que vi meu jogo evoluir, ficar mais compacto e melhor. Ser professor aumentou meu rendimento como atleta. O segredo é cuidar do corpo”, destaca o campeão, antes de analisar o que tem de diferença ao lutar de master e adulto.

“A diferença é o tempo de luta. No adulto o tempo é maior, permitindo que os atletas segurem a luta em posições de amarração para vencer nos minutos finais. Já no master, o tempo de luta é menor, então você precisa buscar posições para sair na frente do adversário. Você garante a vitória na pontuação ou na finalização, o que deixa a luta mais emocionante.”

Conhecido por ter um kataguruma quase fatal, Denilson decidiu revelar segredos importantes para ter uma queda perfeita no Jiu-Jitsu. Leia e pratique sob a supervisão de um professor na academia.

“O mais importante é a pegada na gola e a postura, fazendo um movimento de ‘arco e flecha’. Com isso, eu lanço meu corpo na direção das pernas do oponente e trago ele para os ombros, depois o coloco de cabeça para baixo para derrubá-lo. É assim que faço desde novo”, encerra Pimenta.

No vídeo abaixo, veja como Pimenta gosta de lutar e aprenda uma finalização