Rafael Ferraz ensina defesa de guilhotina na GB Panamby

A aula de hoje é sobre defesa pessoal, com o faixa-preta Rafael Ferraz, líder da nossa GMI Gracie Barra Panamby. A guilhotina em pé, golpe muito forte e difícil de ser defendido, traz algumas opções para quem recebe o golpe, e Rafael explica esses detalhes.

Primeiro, o professor ressalta a importância de dominar o braço que ataca e subir a cabeça, para diminuir a pressão do golpe. Em seguida, ele coloca seu peso no adversário, para que ele mude a posição do corpo, e assim Rafael tenha caminho livre para colocar sua perna e aplicar a queda, livrando o golpe. A movimentação serve também ao receber a guilhotina em pé no treino ou campeonato.

Confira os detalhes da movimentação no vídeo abaixo!

