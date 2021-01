BJJBet lança o GP Selection com patrocínio de 1 ano para faixas coloridas; participe

Share it

Depois de apostar alto no Jiu-Jitsu com sua grandiosa edição de estreia, o BJJBet volta a investir na arte suave, agora com foco em jovens das faixas coloridas. Para isso, a organização, capitaneada por William Carmona Maya e Ricardo Arrivabene, lançou nessa quarta-feira, dia 13, o Selection.

Com dois GPs de kimono, masculinos e femininos, o Selection ira definir dois atletas para receberem um patrocínio de um ano, no valor de 2 mil reais por mês, e ainda garantirem vaga no próximo evento do BJJBet, agendado para o mês de março. Oito atletas masculino e oito competidoras femininas, das faixas azul até a marrom, entre 17 e 24 anos, lutarão no GP, realizado no dia 28 de fevereiro, em São Paulo. O vencedor do GP masculino, além do patrocínio, garante vaga para encarar Mica Galvão no duelo até 100kg do BJJBet. No GP feminino, a vencedora irá enfrentar Duda Tozoni em disputa até 70kg.

Para participar e ter a chance de ser selecionado, o atleta e sua equipe terão que se destacar nas redes sociais do BJJBet, com comentários e curtidas no atleta que deve integrar a disputa. Os nomes serão selecionados pela equipe do evento até o dia 28 de janeiro. O evento que define os campeões e contratados será exibido ao vivo e de graça, no Youtube.

“Inovamos na nossa primeira edição e seguimos nesta linha”, disse William Carmona Maya em papo com GRACIEMAG. “Vamos dar tratamento igual para mulheres e homens no nosso GP de faixas coloridas. As mulheres merecem esse reconhecimento, temos recebido esta cobrança e estamos atentos nesta questão. Vale lembrar que nosso primeiro episódio da série documental foi sobre as mulheres, com Gabi e Yara, e agora com esse GP vamos solidificar este compromisso. Oito mulheres, oito homens, condições iguais e recompensa igual, já que tanto o campeão quanto a campeã do GP, além do patrocínio, terão vaga no próximo grande card do BJJBet.”

Por isso não perca tempo. Acesse agora o Instagram do BJJBet em @bjjbetofficial , chame seus amigos e mostre que deve ser você o próximo escolhido para o Selection!