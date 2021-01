Sylvio Behring comemora parceria entre CBJJD e Summer Camp BJJ Spain

Share it

“Muitas portas vão se abrir aos atletas”, analisa Sylvio Behring. Foto: Gabriel Ferreira.

A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD) fechou uma parceria muito bacana com David Armendariz, idealizador do Summer Camp BJJ Spain. “Os campeões do Circuito Rio Mineirinho na faixa-preta vão ganhar passagem para ministrar seminários no camp de 2022, na cidade de Benidorm, em Valência, Espanha”, explica Sylvio Behring, presidente da CBJJD.

“Trata-se de uma grande oportunidade profissional para os campeões! Eles vão participar de um camp de altíssimo nível e ministrar um seminário com toda a estrutura pronta, o que vai acrescentar muito na carreira deles. Certamente muitas portas vão se abrir para esses atletas”, diz Behring.

E para você conquistar o topo do ranking do Circuito Mineirinho, não deixe de se inscrever no Rio Summer Open. Acesse fjjdrio.com.br e garanta já a sua vaga. A competição vai rolar nos dias 6 e 7 de fevereiro e oferece pontuação em dobro (peso 2) na disputa do ranking, além de premiação em dinheiro para todos os absolutos (leves e pesados).