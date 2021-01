A superação de Khalifa, aluno de Pedro Damasceno nos Emirados Árabes

Share it

O tempo voa… Em 2013 o jovem Khalifa Murad Lal Nassrati empolgou a comunidade do Jiu-Jitsu nos Emirados Árabes e foi até recebido por sua alteza, o xeque Mohammed.

Seu feito? Mostrou a eficiência da arte suave ao ser campeão mesmo sem quatro dedos de uma das mãos, para alegria de seu professor, Pedro Damasceno. Após finalizar três das suas quatro lutas em Abu Dhabi, Khalifa prometeu:

“Vou continuar treinando todos os dias para me tornar um faixa-preta e ser um grande campeão, como meu ídolo, Jean Jacques Machado.”

Sete anos depois, aos 20, a fera continua no caminho certo, gastando o kimono nos tatames árabes, e conquistou este mês a faixa-marrom. Confira no vídeo abaixo um pouco do treino de estreia da faixa, entre Khalifa e o professor Pedro. Oss!