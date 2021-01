Share it

Nosso GMI carioca radicado em Doha, no Catar, Rodrigo Akillis é um especialista no bote do triângulo, golpe que já utilizou com habilidade de sobra em vários torneios.

No vídeo de hoje, o faixa-preta mostra detalhes da construção do golpe até finalizar, explicando na teoria o que já aplicou na prática. Confira!

