BJJBet lança série com os bastidores do evento de estreia; confira o primeiro episódio

A nova era do Jiu-Jitsu segue com produções de tirar o fôlego. Depois de realizar com enorme sucesso a sua edição de estreia, setembro do ano passado, o BJJBet continua a produzir conteúdo de qualidade para os fãs de Jiu-Jitsu, e agora irá abrir para o público os bastidores do evento.

Ao longo da preparação rumo ao show, a equipe do BJJBet registrou o pré-luta de boa parte de seus integrantes, com um making-of detalhado para revelar o que pensam seus atletas. GRACIEMAG bateu um papo com William Carmona Maya, um dos diretores do BJJBet, e este trouxe mais detalhes sobre o episódio de estreia da série, que tem Gabi Pessanha e Yara Soares como protagonistas.

“Quando assinamos com os lutadores nós gravamos com a maioria deles antes do evento”, disse William. “Trechos dos treinos, entrevistas, making-of para as lutas e tudo mais. Compilamos um material enorme e de ótima qualidade. A ideia inicial era lançar um filme só, uma espécie de documentário sobre a edição de estreia do evento. Contudo, ao percebermos o volume da produção decidimos lançar uma série. Captamos todos esses bastidores, treinamentos, alimentação, parte mental e história deles, e dividimos em episódios. Para o capítulo de estreia, optamos pelo duelo entre Gabi Pessanha e Yara Soares. Elas têm histórias sensacionais no Jiu-Jitsu, desde o caminho até a faixa-preta como a história entre elas, elas fizeram uma grande luta no evento. Todos os episódios estarão na íntegra no nosso Youtube, de forma gratuita.”

Para conferir agora a primeira parte da série sobre o BJJBet, clique no vídeo abaixo. Oss!