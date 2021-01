Share it

Qual a melhor forma de proteger os seus filhos dos perigos do mundo lá fora? Além de uma boa educação, os professores Antonio e Mari Cicconi, da Gracie One Jiu-Jitsu em Dallas, não dispensam o ensino do Jiu-Jitsu e da defesa pessoal para suas filhas Kayla e Luna.

Confira no vídeo uma demonstração prática das cascas-grossas e mantenha a confiança dos seus pequenos em alta, com a receita clássica do Jiu-Jitsu. Oss!

