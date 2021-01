Rickson Gracie e o medo do coronavírus

Share it

Mesmo com vacinas sendo desenvolvidas e dando os primeiros passos rumo a imunização mundial, a pandemia ainda não acabou. As medidas de proteção devem ser constantes, e nós devemos seguir vigilantes, com atenção, precaução e, por que não, medo.

Foi sobre isso que o mestre Rickson Gracie falou no podcast “InfernoCast” no Youtube, abordando o tema medo. Ao analisar o sentimento, o mestre falou sobre o coronavírus e como ele aborda a crise mundial.

“Se você não tem medo você é burro”, cravou Rickson Gracie. “Sobre o covid-19, dizer que não tem medo dele é um grande erro. Se eu pegar, por exemplo, vou pegar leve, me alimentar bem, me manter saudável. Todas as precauções e estratégias necessárias para vencer este inimigo. Posso até morrer de covid, mas não seria falta de estratégia.”

O mestre completou com uma reflexão sobre como se aliar ao medo e fazer dele uma força na sua vida. “O medo é um amigo, porque ele te coloca numa situação de atenção, de precaução. Não posso me arriscar com coisas que eu desconheço. Eu tenho que me proteger. O medo me ajuda a fazer ajustes. Se eu tenho que lutar com alguém eu vou ter medo dele, já que ele sabe bater e se defender. Só que, no dia da luta, eu guardo o medo no armário e me encho de coragem. Ela supera o medo e faz com que eu não trave.”

E você, amigo leitor, como doma o medo? Poste nos comentários!