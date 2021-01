20 anos de um clássico do Jiu-Jitsu: Leo Vieira x Mark Kerr no ADCC

Share it

Chegamos no último dia de 2020, e para fechar com o último #tbt do ano, escolhemos um clássico que completou duas décadas: o duelo entre o gigante Mark Kerr contra o arisco Leozinho Vieira, no ADCC 2000.

Depois de correr a chave de peso mais leve da competição, Leozinho se jogou no absoluto para fortalecer o time brasileiro na disputa pelos milhares de dólares do primeiro lugar. Seu primeiro adversário, porém, será a montanha americana Mark Kerr.

A estratégia de Leozinho era cansar Kerr abrindo espaço para que, mais às frente, Ricardo Almeida “Cachorrão” pudesse pegar o oponente “amaciado”. O duelo, como lembrou Leozinho em papo com a “Confraria da Porrada” foi marcado pela sua velocidade e escapadas no tatame, deixaram o grandalhão Kerr irritado. O americano não ganhou no tempo regulamentar, ficando com o empate e posteriormente vencendo na decisão dos árbitros, mas o duelo ficou para a história.

Leozinho cumpriu a sua missão de deixar Kerr cansado, mas o americano conseguiu se recuperar e voltar para o absoluto, garantindo mais um título para o seu currículo no ADCC.

Confira nós vídeos abaixo as lembranças de Leozinho da disputa, e o duelo na íntegra em seguida. Oss!