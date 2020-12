Share it

Grande equipe de Jiu-Jitsu da Europa, a Focus Jiu-Jitsu, nossa GMI de matriz em Portugal, conta com uma filial de peso na Espanha, tocada pelo faixa-preta Alejandro Carreras.

Para mostra um pouco do seu jogo, professor Carreras enviou um vídeo para nossa equipe, no qual ensina um macete para minar as defesas e usar a gola, ou “lapa”, para chegar às costas e entortar seus oponentes.

Confira no vídeo abaixo!

