Kyra e Roger Gracie aprovam o BEJJ Game, o jogo do Jiu-Jitsu

No dia 15 de dezembro, o faixa-preta Luiz Eduardo Adler, o Duda, fundador e CEO da Smash Mountain Studio, apresentou a versão beta do BEJJ Game para os ídolos do Jiu-Jitsu Roger Gracie e Kyra Gracie.

Adler trocou muitas ideias com os craques e voltou para o escritório da Smash Mountain Studio cheio de elogios e também com a certeza de que o game está no caminho certo.

“Esse feedback dos ídolos é fundamental para o constante aperfeiçoamento do BEJJ”, disse Adler. E você, amigo leitor? Já testou a versão beta do BEJJ? Basta ter um sistema Android no seu celular e baixar o APP, clicando aqui. Oss!