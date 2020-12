Inscrições abertas para a próxima etapa do Circuito Mineirinho 2020/21

Share it

Já estão abertas as inscrições para o Rio Summer Open da FJJD-Rio, segunda etapa do ranking Rio Mineirinho 2020/2021. Acesse fjjdrio.com.br e garanta já a sua vaga!

“A competição vai rolar nos dias 6 e 7 de fevereiro e oferece pontuação em dobro (peso 2) na disputa do ranking, além de premiação em dinheiro para todos os absolutos (leves e pesados)”, avisa Rogério Gavazza, presidente da FJJD-Rio.

Fique ligado também no Calendário do Circuito Rio Mineirinho – 14ª Edição! Programe-se para não ficar de fora de nenhuma etapa do ranking.

CLIQUE AQUI e confira o regulamento do ranking em detalhes.

Oss!

Saudades do Circuito Mineirinho? Comemore, pois as inscrições para a próxima etapa já estão abertas!