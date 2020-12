Prepare este suco detox e alivie a culpa dos exageros de Natal

Share it

Natal é tempo de fartura. Mesa cheia de guloseimas e a comilança é liberada. Mas para você, atleta e amante do Jiu-Jitsu, que exagerou na ceia de Natal, GRACIEMAG tem parte da solução, além do famoso “treino corta culpa”.

A receita pós-banquete é um suco detox, feito com mamão, gengibre e outros ingredientes igualmente especiais, para você turbinar sua recuperação.

O mamão é conhecido por suas propriedades digestivas, auxiliando no equilíbrio intestinal e fazendo com que os hormônios e a absorção de minerais funcionem ainda melhor. Em conjunto, o gengibre tem funções termogênicas e anti-oxidantes, ideais para a recuperação do corpo após o choque de calorias.

Na receita a seguir, de Andrea Lana, temos uma combinação poderosa de ingredientes para a ação detox. Confira:

Ingredientes

1 fatia grossa de mamão (25 kcal)

1 laranja (35 kcal)

3 folhas de couve (10 kcal)

1 colher de chá de chia (10 kcal)

1 colher de chá de gengibre

1 copo grande de água

Bata os ingredientes no liquidificador com um pouco de gelo e está pronto o suco que vai maximizar sua absorção de nutrientes. Aproveite a receita, mantenha uma alimentação balanceada e bons treinos!