Quem é o rival de Marcus Buchecha para sua estreia no MMA?

Share it

Maior campeão da história dos mundiais de Jiu-Jitsu Marcus Almeida “Buchecha” está com tudo certo para sua estreia no MMA, pelo One Championship. Depois de assinar o contrato com a maior organização da Ásia, em meados de 2020, Buchecha conheceu nesta semana que será seu adversário de debute.

Segundo informações do repórter Raphael Marinho, do Combate.com, Buchecha terá pela frente o senegalês Oumar Kane , no dia 24 de fevereiro. Conhecido como “Reug Reug”, Oumar é praticante de wrestling senegalês e tem no seu jogo de quedas a base de sua luta. Muito forte fisicamente, Oumar já estreou no MMA, com vitória sobre Sofiane Boukichou, em dezembro do ano passado. Agora, Oumar terá que colocar suas quedas à prova contra Buchecha.

Além dos títulos no Mundial da IBJJF, Buchecha tem base muito forte no wrestling, com seu jogo de quedas com ataques nas pernas muito sólido. Duas vezes campeão do ADCC, Buchecha fez camps específicos de quedas com o professor Jacob Harman, na Churchoyz Wrestling, além de ter passado boa parte deste camp na American Kickboxing Academy (AKA), lar de craques como Daniel Cormier, Khabib Nurmagomedov, Luke Rockhold e mais.

Ainda no dia 24 de fevereiro, o também faixa-preta Adriano “Mikinho” Moraes terá o maior desafio da sua carreira, ao buscar a defesa de cinturão peso-mosca contra o multicampeão do UFC e agora atleta do One Demetrious Johnson.