Retrospectiva: as nossas 10 melhores lutas de Jiu-Jitsu de 2020

Com o fim do circuito competitivo de 2020, é chegada a hora de elegermos os melhores combates do ano. Mesmo que a temporada tenha sido atípica, por conta dos bloqueios de fronteiras e a quarentena do coronavírus, GRACIEMAG puxou da memória dez lutas que marcaram o ano.

Confira a lista abaixo, organizada pelas datas das lutas, e deixe nos comentários a sua opinião: Qual foi sua luta favorita de 2020? Qual luta você incluiria na lista? Oss!

1 – Ffion Davies x Jessica Flowers (kimono) – Europeu de Jiu-Jitsu, 26 de janeiro, Portugal

2 – Fellipe Andrew x Keenan Cornelius (kimono) – Europeu de Jiu-Jitsu, 26 de janeiro, Portugal

3 – Gabi Pessanha x Yara Soares (kimono) – BJJBet, 6 de setembro, São Paulo

4 – Roberto Cyborg x Kaynan Duarte (sem kimono) – BJJBet, 6 de setembro, São Paulo

5 – Gabi Garcia x Elisabeth Clay (sem kimono) – WNO 1, 2 de outubro, Texas

6 – Gordon Ryan x Matheus Diniz (sem kimono) – WNO 1, 2 de outubro, Texas

7 – Bia Mesquita x Thamara Ferreira (kimono) – BJJStars 4, 14 de novembro, São Paulo

8 – Erich Munis x Victor Hugo (kimono) – BJJStars 4, 14 de novembro, São Paulo

9 – Leandro Lo x Isaque Bahiense (kimono) – BJJStars 4, 14 de novembro, São Paulo

10 – Kaynan Duarte x Rodolfo Vieira (sem kimono) – WNO 5, 11 de dezembro, Texas