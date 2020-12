Roberto Godoi conquista peso e absoluto no Mundial Master 2020; veja mais destaques

Share it

Realizado na última semana, entre os dias 17 e 19 de dezembro, o Mundial de Jiu-Jitsu Master recebeu uma legião de craques com toda a sua experiência no Silver Spurs Arena, em Kissimmee, na Flórida. Nomes conhecidos do cenário internacional tiveram destaque na competição.

No master 4, por exemplo, quem brilhou foi Roberto Godoi, líder da nossa GMI G13BJJ, que levou pra casa os dois ouros que disputou na competição. Primeiro, Godoi garantiu o topo do pódio no superpesado, ao vencer Marcos “Parrumpinha” da Matta. Depois, o “Jason” da G13BJJ se jogou no absoluto, passou por Jair Lourenço, líder da Kimura, na semifinal, e na finalíssima do peso aberto venceu Tomas Kucera. Para ver os melhores lances da atuação de Roberto Godoi no Mundial Master, clique aqui.

Nas demais categorias do absoluto faixa-preta, além do master 1 com Gregor Gracie, tivemos os sucessos de Josh Hinger sobre Rafael Formiga no master 2, Viktor Doria e Chad Fieldds fechando peso e absoluto para a Fight Sports no master 3, e Wellington Megaton garantindo o título peso leve e em seguida o absoluto no master 5. Para conferir todos os resultados, clique aqui!