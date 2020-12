Roger ensina estrangulamento favorito do cem-quilos na Gracie Kore

Share it

Na noite da última terça-feira, dia 15 de dezembro, Roger Gracie adentrou a academia Gracie Kore, da nossa GMI Kyra Gracie, com sua calma habitual. Vestiu seu kimono e chamou os poucos felizardos para seu exclusivo seminário.

Na aula, Rojão passou detalhes de golpes clássicos, com o refino que só o campeão de Jiu-Jitsu poderia dar. Já imaginou ouvir 30 minutos de ajustes para um armlock da guarda? Coisas de um seminário com a fera.

Durante as explicação, recheadas de outros detalhes e macetes, Roger soltou um truque para pegar o seu estrangulamento preferido do cem-quilos, que começa com uma pegada firme na gola, por trás da cabeça.

Confira no vídeo abaixo e fique ligado nas nossas redes sociais para mais seminários exclusivos como este, na Gracie Kore!

