Gregor Gracie fatura absoluto no primeiro dia do Mundial Master da IBJJF

Share it

Torneio mais importante de 2020, o Mundial de Jiu-Jitsu Master da IBJJF, agendado para os dias 17, 18, 19 e 20 de dezembro, já teve seus primeiros campeões na faixa-preta nessa quinta-feira.

Entre os destaques, tivemos a final do master 1 absoluto entre os craques Gregor Gracie e Rafael Lovato. Gregor, que havia garantido a prata no peso meio-pesado, sacudiu a poeira para avançar na chave de peso aberto e encarar na final o campeão superpesado do dia, Rafael Lovato. A luta foi apertada, mas um detalhe no combate deixou o ouro absoluto com Gregor. O Gracie comentou o duelo conosco:

“Foi uma luta muito dura”, disse Gregor em papo com GRACIEMAG. “O Lovato é um cara muito experiente, tem muita bagagem. O combate foi decidido nos mínimos detalhes. Ele puxou, eu fiz pressão por cima, ele tentou me raspar, me desequilibrando algumas vezes. Caímos na guarda 50/50 e, ao sair da área de luta, na volta o árbitro disse que a posição estava de uma maneira, e ele falou com o árbitro e foi punido. Às vezes, com a cabeça na luta, você se distrai numa situação dessas. Eu fiquei por cima, ele tentou raspar, mantive o equilíbrio e fiquei com a vitória. Uma dureza, mas assim que é bom de vencer uns caras desses.

Outro destaque da competição ficou para Ricardo Evangelista, que garantiu o ouro no pesadíssimo e o bronze no absoluto, ao se lesionar enquanto enfrentava Gregor na semifinal do torneio.

No feminino, Maria Malyjasiak levou o ouro duplo no master 1, ao garantir o título meio-pesado sem adversárias na chave, e vencer Mayara Custódio na final do absoluto.

Confira os resultados do master 1 faixa-preta abaixo!

MASTER 1 / MALE / BLACK / ROOSTER

1

Washington Luis do M. Lima

GF Team

2

Justin Masaichi Ordinario

Pablo Silva BJJ

3

Dustin M Ordinario

Pablo Silva BJJ

3

Miguel D. Portela

Alliance

MASTER 1 / MALE / BLACK / LIGHT-FEATHER

1

João Pedro Oliveira Rodrigues

Fight Sports

2

Robson Brasil Feitoza

Club Pina Brazilian Jiu-Jitsu

3

Bruno Ayolphi Braz

Submit Your Friend Academy

3

Ermilio Lucas Ferreira Lima

Soul Fighters BJJ

MASTER 1 / MALE / BLACK / FEATHER

1

Ítalo Silva Lins de Albuquerque

GF Team

2

Kevin Wheeler

PSLPB Cicero Costha USA

3

Henrique Freire Lima

Fabin Rosa Brazilian Jiu-Jitsu

3

Silvio Duran de Barros Saraiva

Nova União

MASTER 1 / MALE / BLACK / LIGHT

1

Gilson Nunes De Oliveira Neto

CheckMat

2

Piter Frank Almeida Silva

Alliance

3

Felipe Romano Liborio Reis

Sunrise BJJ Team

3

Igor Mocaiber Peralva de Mello

PSLPB Cicero Costha USA

MASTER 1 / MALE / BLACK / MIDDLE

1

Vitor Henrique Silva Oliveira

GF Team

2

Igor Matosinho de Paiva

Soul Fighters BJJ

3

Pedro Henrique Monteiro Palhares

Luiz Palhares Jiu Jitsu

3

William Ferreira Dias

Nova União

MASTER 1 / MALE / BLACK / MEDIUM-HEAVY

1

Sergio Raimundo Rios da Silva

Brasa CTA

2

Gregor de Carvalho Rangel Gracie

Renzo Gracie Academy

3

Gabriel Procópio da Fonseca

Brazilian Top Team

3

Lawrence Vincent Carara

Brazilian Top Team

MASTER 1 / MALE / BLACK / HEAVY

1

Abraao Amorim Magalhaes

CheckMat

2

Andre Gomes Reis

316 BJJ

3

Nathan J dos Santos

Jiu-Jitsu For Life Team

3

Wayne A. Knudsen II

Soul Fighters BJJ

MASTER 1 / MALE / BLACK / SUPER-HEAVY

1

Rafael Lovato Jr.

Lovato Jiu-Jitsu

2

Guybson Costa e Sá

SAS Team

3

Jarrod Nicholas Anderson

Alliance

3

Nicholas Wolz

Fight Sports

MASTER 1 / MALE / BLACK / ULTRA-HEAVY

1

Ricardo Ferreira Evangelista

GF Team

2

Kaliffa Gonçalves Oliveira

Gracie Barra

3

Dinko Bektic

BJJ Revolution Team

3

Maxmiliano Paulino de Freitas

Gracie Barra

MASTER 1 / MALE / BLACK / OPEN CLASS

1

Gregor de Carvalho Rangel Gracie

Renzo Gracie Academy

2

Rafael Lovato Jr.

Lovato Jiu-Jitsu

3

Abraao Amorim Magalhaes

CheckMat

3

Ricardo Ferreira Evangelista

GF Team

MASTER 1 / FEMALE / BLACK / FEATHER

1

Kristina Sofia Puruganan Barlaan

Brasa CTA

2

Rita Lynne Gribben

Gracie Humaita South Bay

MASTER 1 / FEMALE / BLACK / LIGHT

1

Natasha Aileen Quiza

Fight Sports

2

Elizabeth Jane Exell

Vilanova Brazilian Jiu-Jitsu

3

Samantha Rider

Gracie Barra

MASTER 1 / FEMALE / BLACK / MIDDLE

1

Luanna Alzuguir Marton Moraes

Aviv Jiu-Jitsu

2

Nivian Fabiana Carvalho de Oliveira

Gracie Barra

3

Pamela Boveda

Fight Sports International

MASTER 1 / FEMALE / BLACK / MEDIUM-HEAVY

1

Maria Malyjasiak

Abmar Barbosa Association

MASTER 1 / FEMALE / BLACK / HEAVY

1

Tara Giovanna White

Fight Sports

2

Elizabeth Foster

Alliance

3

gabriela R.B. Ceconi

BJJ Revolution Team

3

Kim Bowser

New Breed Academy

MASTER 1 / FEMALE / BLACK / SUPER-HEAVY

1

Mayara Monteiro Custódio

CheckMat – Equipe 1

2

Hillary VanOrnum

One Jiu-Jitsu USA

3

Michelle Welti

Big Brothers

3

Talita Andrea Nogueira

Alliance

MASTER 1 / FEMALE / BLACK / OPEN CLASS

1

Maria Malyjasiak

Abmar Barbosa Association

2

Mayara Monteiro Custódio

CheckMat – Equipe 1

3

Hillary VanOrnum

One Jiu-Jitsu USA

3

Tara Giovanna White

Fight Sports