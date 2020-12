Matheus Zimmermann ensina raspagem com single-leg partindo da guarda De la Riva

Share it

Nosso professor GMI Matheus Zimmermann, faixa-preta da Top Brother, segue fazendo inveja na equipe de GRACIEMAG ao produzir conteúdos irados nas praias de Florianópolis, no Sul do Brasil. Desta vez, o plano de fundo paradisíaca compõe uma técnica de raspagem partindo da guarda De la Riva.

Na aula, Matheus mostra como inverter o oponente que dificulta a raspagem estando em pé. Para superar a barreira, Matheus se senta com pegadas técnicas, para em seguida subir com o singl-leg garantido. Para concluir a derrubada e ganhar os dois pontos da raspagem, Matheus libera a perna do oponente e usa a cabeça para girar e gerar desequilíbrio.

Confira a posição em detalhes no vídeo abaixo!

