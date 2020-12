Moisés Muradi avalia sucesso do Mundial da CBJJE em tempos de pandemia

Share it

A equipe de GRACIEMAG viajou para Campinas rumo à cobertura do Mundial de Jiu-Jitsu da CBJJE, realizado entre os dias 10 e 13 de dezembro. Ao tentar adentrar o ginásio do Clube Concórdia, porém, houve o aviso:

“Pedimos desculpas. Todos serão testados para o Covid-19 antes de entrar.”

Tempos pandêmicos trouxeram mais uma etapa na cobertura, que se iniciou com o furar de um dedo para colher o sangue do exame. Teste rápido feito, laudo negativo para o Covid-19, equipe liberada.

Foi com essa preocupação com a segurança de todos que Moisés Muradi, faixa-coral de Jiu-Jitsu, líder da Lotus Club e presidente da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo tocou seu mais importante evento do ano.

Moisés conversou com GRACIEMAG no decorrer da competição, falou sobre os desafios de realizar seu mundial em tempos de adaptação e o saldo da realização do torneio. Confira!