Sul Americano de Jiu-Jitsu 2020: Gabi Pessanha e Jaime Canuto faturam ouro duplo

Máscaras, álcool em gel e protocolos rígidos de acesso garantiram ao time da CBJJ os requisitos necessários para realizar, com segurança, seu primeiro torneio no Brasil durante a pandemia do Covid-19. O Sul-Americano de Jiu-Jitsu, no Rio de Janeiro, foi o torneio escolhido para o pontapé da organização no novo modelo de competição.

Quase dois mil atletas se dividiram em quatro dias de ação. A Arena da Juventude, em Deodoro, com mais de 14 mil metros quadrados, recebeu apenas seis áreas de luta, espaçadas, para garantir a operação em um ritmo confortável.

Neste domingo, os faixas-pretas entraram em ação, e dois nomes tiveram maior destaque em suas divisões: Gabrieli Pessanha, da Infight, e Jaime Canuto, da GFTeam, ambos com ouro duplo na competição.

Para Gabi, o dia dourado começou ao encarar Joaquina Bonfim na final do superpesado, vencendo com uma chave de pé. No absoluto, Gabi venceu Claire-France Thevenon, Sabatha Lais e, na finalíssima, dominou Amanda Monteiro com um placar elástico de 19 a 0 nos pontos.

No masculino, Jaime Canuto venceu duas semifinais duríssimas para garantir, com seus companheiros de time, o topo de dois pódios para a GFTeam. Primeiro, no peso meio-pesado, Jaime dividiu o ouro com Alexandre Rocha. No peso aberto, foi a vez de Wallace Costa subir com Jaime para fechar a categoria.

Confira abaixo os resultados finais da faixa-preta adulto, e para os resultados completos do torneio, clique aqui!

ADULT / MALE / BLACK / ROOSTER

1

Yuri Hendrex Assunção Soares

PSLPB Cicero Costha USA

2

Francisco Jonas Borges Andrade

PSLPB Cicero Costha USA

3

Lucas Feitosa Pereira

Carlson Gracie Team

3

Luciano Alex da Cunha Vieira

Infight JJ

ADULT / MALE / BLACK / LIGHT-FEATHER

1

Hiago George Santos Silva

PSLPB Cicero Costha USA

2

Cleber de Sousa Fernandes

JFC Almeida JJ

3

Jonas Lisboa Pereira

Top Brother

3

Léo Silveira Alves

TJJ School

ADULT / MALE / BLACK / FEATHER

1

Jonata Gomes Ramos

CheckMat

2

Sergio Antonio Santana Soares Filho

Double Five

3

Daniel de Oliveira Amorim Junior

Double Five

3

Kennedy Guilherme da Silva

CT MR

ADULT / MALE / BLACK / LIGHT

1

Alexssandro Pinto Sodré

Nova União

2

Luiz Paulo Carneiro Medeiros

Alliance

3

Eduardo Avelar de Carvalho

Double Five

3

Raul Barbosa Basílio

JFC Almeida JJ

ADULT / MALE / BLACK / MIDDLE

1

Lucas Gualberto Gomes Nascimento

Alliance

2

Italo Moura de Azevedo

PSLPB Cicero Costha USA

3

Matheus Linhares Knorr

Alliance International

3

Welington Sebastiao Marques Eller

G.A Fight Jiu-Jitsu

ADULT / MALE / BLACK / MEDIUM-HEAVY

1

Alexandre da Rocha Santos

GF Team

2

Jaime Soares Canuto

GF Team International

3

Alex Munis dos Santos

Alliance

3

Romualdo Lucas de Andrade

Gracie Barra

ADULT / MALE / BLACK / HEAVY

1

Filipe Pimentel Pinheiro

Qatar BJJ Brasil

2

Tyrone Gonsalves

Six Blades Jiu-Jitsu

3

Pedro Paulo Campi Agrizzi

Striker JJ

3

Rider Zuchi Samelo do Amaral

Ns Brotherhood

ADULT / MALE / BLACK / SUPER-HEAVY

1

Marcelo Gomide Oliveira

Gracie Barra

2

Vitor Roberto Cheloni Mello

Gracie Barra

3

Bruno José Novaes Veloso da Silveira

Nova União

3

Wilson de Sousa Almeida

GF Team

ADULT / MALE / BLACK / ULTRA-HEAVY

1

Pedro Alex dos Santos Pimenta

GF Team

2

Cleyton Rafael Flores

Team Cruz BJJ

3

Haroldo Victoriano Bunn

Nova União

3

Wallace Costa da Silveira

GF Team International

ADULT / MALE / BLACK / ENUM_WEIGHTDIVISION_ABSOLUTO_LABEL

1

Jaime Soares Canuto

GF Team International

2

Wallace Costa da Silveira

GF Team International

3

Brenno José Novais Veloso da Silveira

Nova União

3

Tyrone Gonsalves

Six Blades Jiu-Jitsu