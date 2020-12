Confira os destaques inscritos no Sul-Americano de Jiu-Jitsu da CBJJ

Share it

Primeiro torneio realizado pela CBJJ no Brasil durante a pandemia do Covid-19, o Sul-Americano de Jiu-Jitsu, que normalmente era realizado em São Paulo, chegou ao Rio de Janeiro no dia 10 de dezembro, e irá rolar até o dia 13, na Arena da Juventude, em Deodoro.

No último dia de competição, neste domingo, será a vez dos faixas-pretas entrarem em ação. Nomes de destaque, entre campeões internacionais e novas caras do cenário, se misturam nas divisões de masculino e feminino adulto.

GRACIEMAG deu uma olhada na lista e trouxe para você os principais nomes. Quais figuras irão brilhar nas suas divisões e quem merece ficar com o ouro absoluto? Confira abaixo e poste nos comentários as suas apostas. Oss!

Adult / Male / Rooster

TEAM NAME Infight JJ Luciano Alex PSLPB Cicero Costha USA Jonas Andrade PSLPB Cicero Costha USA Yuri Soares

Adult / Male / Light-Feather

TEAM NAME JFC Almeida JJ Cleber Clandestino PSLPB Cicero Costha USA Hiago George

Adult / Male / Feather

TEAM NAME CT MR Kennedy Silva CT MR Yago Rodrigues JFC Almeida JJ André Honda ZR Team Association Guilherme Rocha

Adult / Male / Light

TEAM NAME Double Five Eduardo Avelar JFC Almeida JJ Raul Basílio Nova União Alexssandro Sodré PSLPB Cicero Costha USA Natan Chueng Top Brother Darlan Casaca

Adult / Male / Middle

TEAM NAME Alliance Athos Miranda Alliance Lucas Gualberto Alliance International Matheus Knorr CT MR Ygor Rodrigues GF Team International Jacob Mackenzie JFC Almeida JJ Leonardo Lara PSLPB Cicero Costha USA Italo Moura

Adult / Male / Medium-Heavy

TEAM NAME Alliance Alex Munis GF Team International Jaime Canuto

Adult / Male / Heavy

TEAM NAME Ns Brotherhood Rider Zuchi Striker JJ Pedro Agrizzi

Adult / Male / Super-Heavy

TEAM NAME Alliance Anderson Munis Gracie Barra Marcelo Gomide Nova União Brenno Novais Nova União Bruno Novais

Adult / Male / Ultra-Heavy

TEAM NAME Alliance Igor Schneider GF Team Antonio Assef KMR BJJ KIMURA Herico Hesley Nova União Haroldo Bunn Team Lloyd Irvin Otavio Nalati

Adult / Female / Feather

TEAM NAME Atos Jiu-Jitsu Bia Basilio CheckMat Gabi Fechter GF Team Amanda Monteiro Gracie Humaita Larissa Carvalho

Adult / Female / Middle

TEAM NAME CheckMat Ershirley Granja GF Team Amapá Márcia Ramos PSLPB Cicero Costha USA Bruna Maciel

Adult / Female / Medium-Heavy

TEAM NAME Ryan Gracie Team Sábatha Laís

Adult / Female / Heavy

TEAM NAME Guigo JJ Graciele Carvalho Mako Team Paris Claire-France Thevenon

Adult / Female / Super-Heavy