Wallace Costa fatura absoluto e 5 mil reais no campeonato mundial da CBJJE

Share it

Agendado para os dias 10, 11, 12 e 13 de dezembro, o campeonato mundial da CBJJE, realizado em Campinas, deu o seu pontapé inicial na última quinta-feira, ao receber as divisões de faixa-preta no adulto e masters.

GRACIEMAG esteve presente no Clube Concórdia e pôde acompanhar de perto os primeiros lances do evento. O espaçoso ginásio abrigou oito áreas de luta, mas antes de entrarem em ação no torneio, atletas, árbitros e staff foram testados para os reagentes do Covid-19. Milhares de testes sanguíneos foram feitos no dia, e a ausência de público e córners para os atletas garantiram o cumprimento dos protocolos de segurança e higiene.

Entre os destaques, temos Wallace Costa mais uma vez brilhando em torneios como faixa-preta. Depois de roubar a cena no Abu Dhabi Grand Slam poucos dias antes, Wallace se jogou com tudo no torneio da CBJJE, e teve que se superar mais uma vez para ficar com o título. Na divisão de pesadíssimos, Wallace acabou parado nas semifinais para Yatan Bueno, que mais tarde garantiria o título da categoria e a premiação de mil reais. Contudo, foi no absoluto que Wallace deu a volta por cima. Depois de avançar na chave e vencer Ygor Brito na semifinal, Wallace voltou a encarar Yatan, na final de peso aberto. Com uma queda e um jogo de pressão por cima, Wallace somou 11 a 2 nos pontos, antes que o lesionado Yatan sinalizasse a desistência para o árbitro, a poucos minutos do fim.

“Estava morto depois do Grand Slam”, disse Wallace para GRACIEMAG. “Fiquei dois dias sem dormir, na adrenalina. Vim cansado ainda para lutar aqui , mas deu tudo certo”.

Outros destaques ficaram para o jovem veterano Cláudio Calasans, que se jogou na divisão de adultos e venceu o meio-pesado com duas finalizações (leglock e chave de pé), e para o russo casca-grossa Anton Seleznev, campeão entre os superpesados. Vindo de São Petesbugo para treinar em São Paulo com Leandro Lo como faixa-marrom, Anton foi graduado por Lo há poucas semanas do mundial, para em seguida se consagrar com o ouro.

No absoluto entre masters, destaques para Kitner Moura, campeão master 1 e 2; e para Márcio Lima, que mordeu o título master 3 e 4. Lembrando que o torneio se estende até domingo, dia 13 de dezembro, com transmissão ao vivo e gratuita, que você pode conferir clicando aqui.

Para conferir os resultados parciais do evento, clique aqui!