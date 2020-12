Pierino de Angelis chega ao 9° grau e recebe a faixa-vermelha de Jiu-Jitsu

Share it

Chegar ao nível de grande mestre de Jiu-Jitsu é para poucos. Significa uma vida inteira dedicada ao esporte, e o grande mestre Pierino de Angelis chegou ao nono grau como faixa-vermelha recentemente.

Em homenagem ao grande mestre, GRACIEMAG relembra um vídeo de nossos arquivos, no qual Pierino, ao lado do seu filho Muzio De Angelis, parceiro de longa data de GRACIEMAG e árbitro da IBJJF, mostrou como defender um ataque de faca quando o golpe vem de baixo para cima.

Com técnica apurada, o aluno do mestre João Alberto Barreto coloca as mão cruzadas para conter o golpe, e com a vantagem da posição dos braços já aplica a torção da chave de braço, que libera a arma da mão do agressor enquanto finaliza.

Veja no vídeo abaixo os detalhes do golpe e busque uma academia GMI para aprender Jiu-Jitsu!