Do baú: relembre Marcelinho Garcia x Ronaldo Jacaré no Jiu-Jitsu

Marcelinho Garcia e Ronaldo Jacaré fizeram duelos memoráveis ao longo de suas carreiras no Jiu-Jitsu. Um dos primeiros encontros, em 2002, ainda de faixa-marrom, teve Jacaré como vencedor. Mas o troco não demoraria a vir.

Em 2004, no torneio Best Fighters em Manaus, no Amazonas, Jaca lutaria em casa, de faixa-preta, contra um Marcelinho aplicado, que tinha estudado e treinado especificamente para bater o algoz.

O resultado foi favorável ao paulista peso médio da Alliance, em vitória anunciada pelo árbitro Saulo Ribeiro. O vídeo clássico, disponibilizado em ótima qualidade pelo faixa-preta Riccardo “Baleia” Ammendolia, você confere abaixo. Vibre você também com nosso #tbt de hoje. Oss!