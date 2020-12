Nika Schwinden explica o projeto “Casa” para jovens atletas na Gracie Barra Curitiba

Share it

Viver do Jiu-Jitsu é a meta de muitos atletas do nosso esporte. Para ajudar nesse processo, a professora Nika Schwinden e o professor Rodrigo “Pimpolho” Fajardo, da Gracie Barra Curitiba, embarcaram num projeto ambicioso ao criar a “Casa” que receberá cinco jovens atletas para viver e estudar a arte suave.

Os interessados devem mandar seus currículos, até o dia 10 de dezembro, com dados completos e principais títulos, para o e-mail nikajiujitsu@gmail.com . O atleta, que deve treinar na Gracie Barra e seguir outros pré-requisitos que serão listados abaixo, irá se mudar de mala e cuia para Curitiba, e receberá todo suporte dos professores com a estrutura da GB.

“Esse projeto é um sonho antigo”, contou Nika em papo com GRACIEMAG. “Desde sempre a gente tenta ajudar todo mundo ao redor, e fazer com que as pessoas consigam, realmente, viver de Jiu-Jitsu. A gente sabe que ainda é muito difícil, mas ainda assim resolvemos embarcar nessa loucura e começar este ano com a empreitada. Algumas pessoas se comoveram com a ideia e abraçaram a causa. ”

A ideia de “adotar mais cinco filhos”, como pontuou professora Nika, veio de um de seus alunos, que já recebe o suporte da equipe GB Curitiba, e que mostrou na prática que o ritmo do Jiu-Jitsu como ferramenta transformadora é a chave para o sucesso.

“Tudo começou por conta de um professor nosso, que é nosso aluno e mora na escola, num quartinho apertado. Ele vendia balas no sinal e hoje dá aulas na nossa escola. Em um ano ele se tornou uma nova pessoa. A gente viu que funciona e que podemos fazer com ainda mais pessoas. A ideia de alugar uma nova casa, receber esses jovens e formar novos professores, atletas e seres humanos melhores.”