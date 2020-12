Mauro Ayres avalia 2020 após graduação na pandemia: “Apesar de tudo, saldo positivo”

Share it

Texto: Mauro Ayres

A graduação deste ano de 2020 na Mauro Ayres BJJ Academy foi maravilhosa. Nos adequamos aos protocolos de segurança, aos anseios dos pais, que queriam ver os filhos serem graduados e tal. Tivemos um limite de pessoas na sala por metragem, não aglomeramos ao dividir as turmas. Foram graduações separadas, no mesmo dia, mas com muita emoção. O clima foi de superação total. As crianças e pais estavam muito orgulhosas, por terem feito o trabalho ao longo do ano. Fiquei muito contente com todos os alunos. As crianças aderiram com garra ao ensino on-line e isso fez que eles se fortalecessem, e receber a nova graduação emocionou bastante, pelas dificuldades que eles enfrentaram.

Contamos com a presença do mestre Carlson Gracie Jr., mesmo com a agenda sempre apertada conseguiu estar presente. Para mim foi uma grande honra. Inclusive, recebi o 4° grau das mãos dele, grau este que receberia no início do ano, antes da pandemia, mas o lockdown impediu que a cerimônia fosse realizada. Foi especial receber o grau na faixa, me fez olhar para trás, relembrar as primeiras competições, ainda muito amadoras naquela época, depois a vida como instrutor, os torneios mais organizados quando eu estava na marrom e início na preta. As viagens, seminários, competições internacionais e todos que estiveram comigo nessa jornada. Ter o diploma reconhecido e receber a faixa, sendo esta amarrada pelo mestre Carlson Gracie Jr., é uma sensação incrível.

Além disso, contei com o mestre Carlson para graduar o meu filho Romeu para a faixa-cinza-e-preta, que foi um momento marcante para mim. Consegui fazer com que ele e a minha filha Rafaela treinassem durante a pandemia, e tivessem um aproveitamento ótimo. Às vezes até desanimados, sem querer treinar, tiveram consciência que tinham que me ajudar. Eles foram minha fortaleza, para que a academia continuasse de pé, principalmente a minha filha, que passou a treinar todos os dias, em todos os horários de aula on-line. Fiquei satisfeito demais.

Vale ressaltar que, mesmo com o Covid-19 bagunçando tudo, o saldo foi positivo. Fui campeão europeu, reformei a academia, com a ajuda dos alunos que mantiveram seus compromissos com a escola, transformamos o dojo e no fim do ano retomamos com as aulas presenciais, seguindo os protocolos do município. Mesmo com as adversidades foi um ano positivo. Que tudo passe logo e voltemos ao normal. Oss!

*Mauro Ayres é faixa-preta de Jiu-Jitsu e líder da academia GMI Mauro Ayres BJJ Academy, em Ipanema.