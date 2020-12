Resultados finais do Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro 2020

Share it

Realizado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, o Abu Dhabi Grand Slam do Rio de Janeiro teve um sabor diferente nesta edição de 2020, nos dias 5 e 6 de dezembro. O clima era atípico, já que ainda passamos por tempos pandêmicos. Protocolos de segurança e higiene, máscaras por todos os lados, distanciamento nos bastidores, tudo diferente das outras cinco edições que GRACIEMAG registrou do evento, que acontece todos os anos, desde 2015.

Craques como Leandro Lo, Victor Hugo e Isaque Bahiense apenas observaram da arquibancada seus alunos e companheiros de time, mas nada que diminuísse o nível competitivo do torneio. Feras cotadas como favoritas ficaram pelo caminho antes mesmo das finais, como Leonardo Cascão, Anderson e Erich Munis, Anna Rodrigues, Claudio Calasans, Cleber Clandestino e outros. No lugar destes, novos nomes surgiram com força total no cenário competitivo, como Wallace Costa, Lucas “Piauí” Gualberto, Julia Alves, Maria Ono, Gabriel Figueiró e Meyran Maquine por exemplo, que dividiram o lugar mais alto do pódio com nomes já conhecidos na faixa-preta.

Confira nas linhas abaixo um resumo do que rolou nas finais do Abu Dhabi Grand Slam do Rio, organizado pela AJP.

MASCULINO PRETA

Pluma (56kg) – Graduado faixa-preta dias antes do torneio, o jovem Diogo Reis, aluno de Melqui Galvão e destaque da Dream Art, passou como um furacão pela divisão de peso-pluma, o que o fez chegar com moral na finalíssima. Contudo, Diogo acabou parado pelo casca-grossa e experiente competidor Jonas Andrade, que perdia de 1 a 0 no placar antes de dar um bote no triângulo, segurando o golpe até o fim da contagem, para contabilizar a vantagem da vitória, já que no desempate o último a pontuar ficaria com o título na regra da AJP. Ouro mais que merecido ao atleta da Cícero Costha.

Pena (62kg) – Meyran Maquine e Fabrício Takaka voltaram a se encontrar. Takaka abriu o placar com 2 a 0, mas Meyran, com uma guarda ágil e segurança nas ações, virou para 4 a 2 e ficou com o título.

Leve (69kg) – Gabriel Figueiró saiu atrás no placar, mas raspou Israel Almeida e conquistou a medalha de ouro com uma vantagem de 2 a 1.

Meio-Médio (77kg) – Lucas Gualberto e Yan Pica-Pau fizeram uma luta equilibrada, mas Lucas conseguiu convencer os árbitros para ficar com o ouro na decisão após um empate em 0 a 0.

Médio (85kg) – Wellington Alemão marcou 1 a 0 no início da disputa pelo título e usou sua guarda técnica, com pegadas firmes, para evitar as investidas de Matheus Spirandelli, garantindo a medalha de ouro.

Meio-Pesado (94kg) – Gutemberg Pereira dominou as ações da luta e venceu Rider Zuchi por 8 a 0 no placar.

SuperPesado (120kg) – Wallace Costa fez grande campanha no caminho até a final, batendo inclusive o favorito Anderson Munis. Ele garantiu a medalha de ouro após marcar 7 a 0 sobre Igor Tigrão na final.

FEMININO PRETA/MARROM

Galo (49kg) – Maria Eduarda Ono usou uma guarda elástica e ativa para conter as ações e trazer perigo para Brenda Larissa, conquistando o título na decisão dos árbitros após um empate em 0 a 0.

Pluma (55kg) – Bia Basilio atacou no estrangulamento rodada para marcar 1 a 0 sobre Amanda Monteiro no placar, garantindo mais um ouro no seu currículo da AJP.

Leve (62kg) – Julia Alves deu um bote no triângulo nos primeiros segundos da luta, e acabou por finalizar Ivhalaynie Meira pelo título.

Médio (70kg) – Julia Boscher e Thamara Ferreira estavam empatadas em 1 a 1 no tempo regulamentar e foram para o Golden Score. Com uma entrada de queda, Julia garantiu o ponto do título quebrando a invencibilidade de Thamara na divisão.

Pesado (95kg) – Gabi Pessanha e Yara Soares confirmaram seu favoritismo a divisão e voltaram a ficar frente a frente numa final. Gabi levou a melhor marcando 1 a 0 no placar, ficando com o ouro.

Clique aqui para ver os resultados completos. Você pode assistir novamente as lutas no canal no YouTube AJP Jiu Jitsu TV, clicando aqui.