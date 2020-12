João Gabriel Rocha conquista ouro duplo no American National de Jiu-Jitsu

Share it

Realizado no último final de semana, nos dias 5 e 6 dezembro, o Campeonato Americano de Jiu-Jitsu da IBJJF (American National) reuniu uma legião de cascas-grossas para mais um torneio de alto calibre. O NYTEX Sports Centre, no Texas, foi o palco que recebeu as lutas e competidores, sempre atendendo aos protocolos locais de segurança e higiene necessários por conta da pandemia do Covid-19.

Na faixa-preta, o grande destaque ficou para o faixa-preta da Double Five João Gabriel Rocha, campeão peso e absoluto do evento. Na sua campanha dourada, João passou primeiro por Guilherme Cordiviola (GFTeam) na disputa final de pesadíssimos. Em seguida, encarou e bateu Gabriel “Todd” Almeida (Checkmat) para garantir o título no absoluto.

No feminino, quem brilhou no peso aberto foi Brenda Oliveira (Club Pina). Depois de ficar com a prata no peso médios, a faixa-preta deu a volta por cima e garantiu o título absoluto, vencendo Mayara Custódio (LEAD Bjj) no absoluto.

Outros destaques ficaram para Bebeto Oliveira, no peso-pluma; Josh Cisneros, no peso-pena; e Ronaldo Junior e no peso médio; além da dupla Gregor Gracie e Rayron Gracie, que brilhou na competição com ouros no peso meio-pesado master 1 e roxa superpesado adulto, respectivamente.

Confira abaixo os resultados da faixa-preta, e para os pódios completos, clique aqui!

ADULT / MALE / BLACK / ROOSTER

1

Estevan G Martinez-Garcia

ZR Team Association

2

Henrique de Oliveira Rossi

PSLPB Cicero Costha USA

3

Lee Rosenfield

Form Jiu Jitsu Academy

ADULT / MALE / BLACK / LIGHT-FEATHER

1

Carlos Alberto Oliveira da Silva

GF Team

2

Marcus Beddor

Pedro Sauer Team

3

Pedro Serrano

Gracie Barra

3

Suraj Kumar Budhram

Fight Sports

ADULT / MALE / BLACK / FEATHER

1

Joshua Anthony Cisneros

Cleber Jiu Jitsu Visalia

2

Isaac Doederlein

Alliance

3

Guilherme Guimaraes Borges Olimpio da Rocha

ZR Team Association

3

Richar Emiliano Nogueira

Rodrigo Pinheiro BJJ

ADULT / MALE / BLACK / LIGHT

1

Alef José Soares Brito de Morais

Ares BJJ

2

Pablo Lavaselli

Renzo Gracie Orlando

3

Osvaldo Augusto Honorio Moizinho

Ares BJJ

3

Rodrigo Lamounier de Freitas

Rodrigo Freitas Brazilian Jiu-Jitsu

ADULT / MALE / BLACK / MIDDLE

1

Ronaldo Pereira de Souza Júnior

Atos Jiu-Jitsu

2

Lucas Benévolo Valle

R1NG BJJ

3

Andre Nascimento dos Santos Gois

Alliance

3

Rehan Muttalib

Alliance

ADULT / MALE / BLACK / MEDIUM-HEAVY

1

Jake Michael Watson

Maracaba BJJ

2

Joshua S. McKinney

TAC Team BJJ

3

Gabriel Salles Muniz Almeida

CheckMat

3

Victor César Braz da Silva

Gracie Barra

ADULT / MALE / BLACK / HEAVY

1

Nathan Albrecht Mendelsohn

Coalition 95

2

Rodrigo Lopes Martins

Double Five Highland Village

3

Inacio Ferreira Gomes Neto

Gracie Barra

3

Yuri Allison Paiva dos Santos

LEAD BJJ

ADULT / MALE / BLACK / SUPER-HEAVY

1

Joaquin Torres

Fight Sports

2

André Luiz Novaes Porfirio

Fight Sports

3

Charles Kilyan Mcguire

American Top Team Junior Fernandes

ADULT / MALE / BLACK / ULTRA-HEAVY

1

João Gabriel de Oliveira e S. Rocha

Double Five Dallas

2

Guilherme Wilson S. Cordiviola

GF Team

3

Jackson Douglas de Carvalho Batista

CheckMat

ADULT / MALE / BLACK / OPEN CLASS

1

João Gabriel de Oliveira e S. Rocha

Double Five Dallas

2

Gabriel Salles Muniz Almeida

CheckMat

3

Guilherme Wilson S. Cordiviola

GF Team

3

Jake Michael Watson

Maracaba BJJ

ADULT / FEMALE / BLACK / MIDDLE

1

Danielle Renee Alvarez

LEAD BJJ

2

Brenda Ariane Oliveira Palheta

Club Pina Brazilian Jiu-Jitsu

3

Juliana Remigio Fontoura

Lokahi Academy

ADULT / FEMALE / BLACK / MEDIUM-HEAVY

1

Elisabeth Ann Clay

Ares BJJ

ADULT / FEMALE / BLACK / HEAVY

1

Nathiely Karoline Melo de Jesus

Rodrigo Pinheiro BJJ

ADULT / FEMALE / BLACK / SUPER-HEAVY

1

Mayara Monteiro Custódio

CheckMat

ADULT / FEMALE / BLACK / OPEN CLASS

1

Brenda Ariane Oliveira Palheta

Club Pina Brazilian Jiu-Jitsu

2

Mayara Monteiro Custódio

CheckMat

3

Juliana Remigio Fontoura

Lokahi Academy