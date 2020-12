Confira os destaques inscritos no Abu Dhabi Grand Slam do Rio na faixa-preta

Share it

Tudo pronto na Arena Carioca 3, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, para dois dias de ação ininterrupta no Abu Dhabi Grand Slam do Rio de Janeiro, organizado pela AJP, nos dias 5 e 6 de dezembro.

Neste sábado, entram em ação os cascas-grossas da faixa-marrom e roxa, mas é no domingo, dia 6, que invadem os faixas-pretas no masculino e as sempre emocionantes chaves mistas de marrom e preta no feminino.

GRACIEMAG mergulhou na lista de inscritos e trouxe os destaques de cada categoria. Confira nas linhas abaixo e mande nos comentários os seus favoritos ao título em cada peso. E não esqueça de acompanhar as lutas, ao vivo, no AJP Jiu Jitsu TV no Youtube. Oss!

MASCULINO

PLUMA

Jonas Andrade

Raul Marcelo

Oziel Carvalho

PENA

Hiago George

Fabricio Takaka

Cleber Clandestino

Meyran Maquine

LEVE

Leonardo Cascão

Thiago Macedo

Rafael Mansur

Alex Sodré

Yago Rodrigues

Darlan Casaca

MEIO-MÉDIO

Alexandre Cavaliere

Natan Chueng

Raul Basílio

Leo Lara

Ygor Rodrigues

Yan Pica-Pau

Jose Polengue

MEDIO

Claudio Calasans

Marcos Petcho

Guthierry Barbosa

Alex Munis

Rodrigo Pimpolho

Isaque Bahiense

Jaime Canuto

Rafael Paganini

PESADO

Helton Junior

Gutemberg Pereira

Gustavo Batista

Rider Zuchi

Fabio Kamikaze

Gabriel Blade

SUPERPESADO

Marcelo Gomide

Anderson Munis

Erich Munis

Duzão Lopes

Igor Tigrão

Herico Hesley



FEMININO



GALO

Brenda Larissa

Eliana Carauni

Karen Terra

PLUMA

Bia Basílio

Anna Rodrigues

Amanda Monteiro

Gabi Fechter

LEVE

Luiza Monteiro

Julia Alves

Franciele Nascimento

MEDIO

Thamara Ferreira

Julia Boscher

Sabatha Lais

PESADO

Gabi Pessanha

Yara Soares

Claire-France Thevenon