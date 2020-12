5 dicas de Wendel Ribeiro para seu filho ter sucesso no Jiu-Jitsu

Share it

Faixa-preta quinto grau radicado nos Emirados Árabes, o professor Wendel Ribeiro se especializou no ensino do nosso Jiu-Jitsu para crianças e jovens, sendo pioneiro na criação da Copa Kids. Esse conhecimento adquirido e buscado ao longo dos anos rendeu alguns frutos, como a responsabilidade de tocar como head coach uma das escolas modelos de Abu Dhabi, onde mora há oito anos, além de desenvolver o curso BJJ Master Class Kids, no qual divide com seus alunos os métodos e dicas para o ensino dos pequenos.

Para exemplificar, Wendel enviou para GRACIEMAG os cinco pilares essenciais para você, professor ou pai de jovens atletas, ter sucesso com seu futuro faixa-preta. Confira!

Criança aprende brincando

“A ludicidade é um excelente método para tornar sua aula diversificada e motivante, o que facilita a aprendizagem da criançada. Lance mão de jogos e brincadeiras, e não precisa ser somente no fim da sessão de treino. Mas atenção! Saiba dosar as atividades lúdicas para não tornar sua aula um recreio. As atividades devem estar alinhadas aos objetivos da aula.”

Competição como um meio e não como um fim

“Assunto bem controverso e portanto deve receber muita atenção de nós professores. A participação em competições pode ser um excelente aliado na formação técnica e também no desenvolvimento das habilidades morais de uma criança. Para tanto, é fundamental que a participação em competições seja um meio e não um fim. Deve-se respeitar a vontade da criança. Uma vez que a criança deixe de viver como criança para se dedicar à competição esse processo pode se tornar um transtorno e deixar de contribuir.”

Criança não é mini-adulto

“Saiba identificar as fases e estágios do desenvolvimento que seu aluno se encontra e estabeleça métodos eficazes de ensino a serem aplicados em sua aula. É um engano aplicarmos os mesmos métodos que utilizamos nas aulas de adultos. Pois, em cada fase da criança deve-se atentar para diferentes aspectos.”

Segurança

“Verifique seu dojô e elimine toda e qualquer possibilidade de risco de acidente. Quinas, tatames entreabertos, vidros, espelhos, prateleiras… podem causar acidentes. Tenha uma ficha bem detalhada e de fácil acesso com todas as informações médicas de seu aluno, participe de cursos de primeiros socorros com frequência e avalie os riscos antes de propor qualquer atividade.”

Valores Morais

“Insira atividades que desenvolvam valores morais de seus alunos. Impacta-se de forma ainda mais positiva a vida das crianças quando valores como respeito, disciplina, solidariedade, espírito esportivo, entre outros, são trabalhados em aula. É possível propor diversas atividades nesse sentido, que vão desde uma rotina de conduta da academia até mesmo jogos que gamificam demonstrações dessas habilidades.”