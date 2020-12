O balanço da Copa América 2020, por Rapha Abi-Rihan

Share it

No último sábado, 28 de novembro, a Copa América atraiu cerca de 400 competidores ao salão nobre do Clube Monte Líbano do Rio de Janeiro, com vista panorâmica para a Lagoa Rodrigo de Freitas, para a disputa de um dos torneios amistosos mais tradicionais do Jiu-Jitsu na Cidade Maravilhosa. “Por conta do protocolo de segurança neste ano de pandemia, fizemos um evento bem enxuto, seguindo verdadeiramente as recomendações médicas e sanitárias da Prefeitura, com um número de participantes bem reduzido em relação aos 1.500 competidores que costumam se inscrever. Dedicamos as áreas de combate apenas às categorias adulto e master”, explica o professor Raphael Abi-Rihan, organizador do campeonato.

“O evento foi um sucesso, com o cronograma seguido à risca!”, continua Abi. “Meu destaque vai para as categorias da faixa-roxa. O Raylton Moreira, por exemplo, deu show vencendo o peso leve e o absoluto leve. No absoluto pesado, quem brilhou foi o Pedro Lucas. A mulherada também compareceu em peso e o meu destaque vai para a Dani Vieira”.

Confira os melhores momentos da Copa América 2020 no vídeo abaixo, amigo leitor!