Rodrigo Akillis ensina a anular a guarda de gancho no Jiu-Jitsu

Nosso GMI direto de Doha, no Catar, o faixa-preta Rodrigo Akillis segue estudando muito o Jiu-Jitsu, e como fruto dessas práticas diárias se reflete em posições cada vez mais justas, e o craque dividiu conosco duas opções para evitar a guarda de gancho.

Muito usada da guarda aberta, a posição sentada com ganchos traz um perigo clássico de raspagem. Para Akillis, o detalhe de ficar na ponta dos pés, evitando a alavanca o oponente é a dica primordial. Em seguida, o professor mostra duas opções para superar a guarda, e de quebra mostra como finalizar após concluir a passagem.

Confira a aula no vídeo abaixo, com o auxílio do faixa-preta Isaque Paiva. Oss!

