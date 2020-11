Atleta com síndrome de Down recebe a faixa-preta na Copa América de Jiu-Jitsu

Share it

Mais tradicional torneio amistoso do Rio de Janeiro, a Copa América de Jiu-Jitsu mais uma vez fechou com chave de ouro o calendário carioca do Jiu-Jitsu. Além das emoções das disputas entre adultos e masters, no masculino e feminino, outro lance de destaque arrancou aplausos dos lutadores e staff presentes no salão nobre do Clube Monte Líbano.

O atleta Jonathan Pitbull, competidor conhecido nos torneios da SJJSAF, recebeu a faixa-preta de Jiu-Jitsu após encarar e finalizar o companheiro de Nova União Thales Leites, em superluta realizada no campeonato. Após o sucesso, o professor André Seabra, acompanhado dos professores Raphael Abi-Rihan e Cleiber Maia, amarraram a honrosa faixa-preta no atleta.

Confira a luta e o momento da graduação no vídeo abaixo, num momento único de superação para o atleta e de inspiração para você, praticante do Jiu-Jitsu, seguir firme no seu caminho de aprendizado. Oss!