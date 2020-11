Morre o mestre Roberto Leitão, aos 83 anos

Share it

Roberto Cláudio das Neves Leitão, mais conhecido como mestre Leitão, nos deixou na manhã deste sábado, aos 83 anos.

Veterano da luta-livre e um dos mais respeitados mestres da luta agarrada, treinador de vários nomes famosos do MMA, mestre Leitão faleceu por conta de complicações causadas pelo coronavirus.

Professor assíduo e incansável, estava sempre no treino de competição de várias academias do Rio de Janeiro, se embolando com os jovens atletas e passando um truque ou outro, reunindo uma roda de outros competidores para pegar as dicas.

Nós de GRACIEMAG saudamos a vida e história do mestre Leitão, que sempre nos atendeu com atenção, cuidado e riqueza nos detalhes, quaisquer que fosse o assunto. Oss!