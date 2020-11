5 motivos para participar do workshop online da Ginástica Natural

Share it

No dia 5 de dezembro vai rolar o aguardado workshop de Ginástica Natural, 100% online, ministrado por Alvaro Romano e Raphael Romano. Para se inscrever e aprende mais, basta acessar o site gnworkshop.com.br.

E para você que está em dúvida se Ale a pena ou não participar desta super aula, o faixa-prera Álvaro Romano listou alguns motivos para você participar do workshop online da Ginástica Natural. Confira!

GRACIEMAG: Qual é o principal objetivo do workshop online da Ginastica Natural para Esportes?

Alvaro Romano: O objetivo é apresentar as técnicas da Ginástica Natural para a melhora do desempenho, demonstrando exercícios para mobilidade e as técnicas de respiração que podem ser utilizados para aquecimento, além de treinos de recuperação.

Os exercícios de força e a importância da qualidade na execução dos movimentos serão assuntos que iremos abordar, com uma parte teórica, demonstrando a aplicação dos exercícios em atletas de ponta, assim como a parte prática, para os participantes terem uma experiência da metodologia.

Quais os principais benefícios da Ginástica Natural para atletas, especialmente os do Jiu-Jitsu?

Os benefícios para o Jiu-Jitsu são diversos; a Ginástica Natural tem uma movimentação constante muito parecida com o Jiu-Jitsu e o trabalho de mobilidade ajuda na prevenção de lesões. O mais interessante é que tudo é desenvolvido com o peso do próprio corpo, desenvolvendo consciência corporal e melhorando a mente, força, resistência, estabilidade do núcleo, flexibilidade, equilíbrio e agilidade, além de consciência corporal, a recuperação física e bem-estar.

Existe algum pré-requisito para participar do workshop online?

Não. Aproveitamos que a aceleração digital aconteceu, para promovermos nossos eventos de forma online, onde o objetivo é atingir justamente o maior número de pessoas, com o objetivo de compartilhar saúde, qualidade de vida e informações para a melhoria nos treinos. Independentemente da idade, peso ou nível de habilidade, a Ginástica Natural proporciona benefícios de fazer uma mudança saudável na vida do praticante de atividade física e artes marciais.

Temos vários exemplos de atletas do Jiu-Jitsu, MMA e outros esportes são adeptos da Ginástica Natural, certo?

São vários os atletas, de diferentes esportes, adeptos da Ginástica Natural. Recentemente, o Raphael Romano participou dos treinamentos do Rafael dos Anjos na sua volta à categoria de 70kg, utilizando bastante movimentação e exercícios de respiração. Os irmãos Nogueira também gostam muito, inclusive incluindo a atividade na grade da TN Concept. Outros nomes como Marcus Buchecha, Leandro Lo, Roger Gracie, Vitor Belfort, Ricardo Arona, Rodrigo “Minotauro” Nogueira, Rogerio “Minotouro” Nogueira, Bia Mesquita, Letícia Ribeiro, Xande Ribeiro, Fabrício “Morango” Camões, Georges St-Pierre, Anderson Silva, Gilbert Durinho, Chito Vera e mais exemplos já usufruíram dos benefícios do método.

O que esperar do cronograma do workshop online?

Iremos abordar tópicos como:

• Melhorar a mobilidade;

• Aprender as técnicas de respiração para todas as fases do treino;

• O treino de força, específico para o jiu-jitsu;

• As fases de uma sessão de treinamento e a aplicação da Ginástica Natural em casa uma delas.