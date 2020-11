Rickson Gracie, Rockson e uma lição sobre o tempo

Share it

Nascido a 25 de novembro de 1981, Rockson Gracie foi um dos pesos-plumas mais promissores de seu tempo, apesar da curta trajetória como lutador. Filho mais velho do mestre Rickson Gracie, Rockson nos deixou em dezembro de 2000, em Nova York.

Após a grande perda, Rickson se fechou e meditou por um longo período, se afastando das competições e até dos treinos de Jiu-Jitsu. Ao refletir sobre a lição maior da morte do filho, Rickson fez uma importante análise sobre o tempo, o futuro e a saudade. Sobre a vida e a morte, enfim.

“Passei por um processo de cura com a minha família”, ensinaria Rickson. “Foram anos até recuperar essa energia e buscar uma razão que me fizesse feliz de novo. E a razão que encontrei são os três filhos lindos que tenho, minha família, o Jiu-Jitsu. Depois de muito meditar, de me enclausurar nos bosques, sem vontade de surfar, brincar, treinar, cheguei à conclusão de que havia uma lição a tirar de tudo. Até aquele momento, eu nunca tinha dado valor ao tempo, sempre achei que eu era controlador do meu tempo, que poderia deixar para falar com meu filho amanhã, deixar uma viagem ou uma aula para depois, que o tempo era só uma questão de adaptação na minha agenda. Deixei de fazer muitas coisas achando que teria outras chances. Com a partida do meu filho, entendi que não existe o amanhã.”

No mês que vem serão 20 anos de saudade de Rockson, e Kron lembrou com carinho do irmão mais velho. Fica a lição, nobre leitor. Aproveite seu tempo, e não deixe nada para amanhã.